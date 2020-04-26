«صحة دبي» تسمح بممارسة التجميل «غير الجراحي»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حددت هيئة الصحة في دبي إجراءات لإعادة إطلاق بعض الأنشطة الصحية، مثل خدمات التجميل غير الجراحي، والسماح للمنشآت الصحية باستخدام تقنيات التطبيب عن بُعد.

وبينت في تعميم صدر أمس، أن الإجراءات التي تتعلق بالخدمات الصحية، هي إتاحة المجال لممارسة الإجراءات التجميلية غير الجراحية، وتتضمن حقن النيروتوكسين، والبوتوكس، والفيلر، والميزوثيرابي، وشد الوجه بالخيوط التجميلية، والفيشال الطبي، وإزالة الشعر بالليزر، والتصريف الليمفاوي.

وأضافت أن استقبال المرضى في عيادات الأنف والأذن والحنجرة ومراكز وعيادات الأسنان سيقتصر على الحالات الطارئة والعاجلة بحسب تقدير الطبيب، مثل آلام الأسنان الحادة، والالتهابات الصديدية، والإصابات، والتقويم، وعلاج العصب.

وأكدت استمرار إيقاف الإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي، مثل الحجامة، ومساج الايروفيدا، والإبر الصينية، وقصرها على الاستشارة الطبية لممارس الطب التكميلي، وتأجيل مواعيد العلاج الطبيعي والعلاج اليدوي لتقويم العظام والعمود الفقري وقصر تقديم الخدمة على الحالات الضرورية، حسب تقدير الطبيب، مثل العلاج الطبيعي بعد العملية، مع مراعاة عدم التأثير في علاج المريض.

وأوضحت الهيئة أنه سيستمر إيقاف استخدام المكملات الغذائية والمحاليل الوريدية التركيبية غير العلاجية لزيادة المناعة وتعزيز الحيوية وعلاج تساقط الشعر، والسماح للمنشآت الصحية باستخدام تقنية التطبيب عن بُعد لتقديم الخدمات الصحية.

وأكدت استمرار تقنين خدمات وزيارات الرعاية الصحية المنزلية، إلا عند الضرورة، وبحسب تقدير الطبيب، على ألا تؤثر سلباً في صحته، واستعمال وسائل التعلم الإلكتروني والتعلم عن بُعد للأنشطة التدريبية الطبية والتعلم الطبي المستمر والمحاضرات الطبية، واستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية الأخرى، بما يحافظ على سلامة المرضى وباتباع الإجراءات الخاصة بمنع انتشار العدوى.

وأكدت الهيئة إغلاق مناطق وغرف لعب وترفيه الأطفال في المنشآت الصحية الخاصة، وتطبيق نظام مواعيد يتفادى تكدس المراجعين.

تخصيص مركز لتطعيم الأطفال ومتابعة الحوامل

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها خصصت مركز الممزر الصحي لاستقبال الأطفال الذين يخضعون للبرنامج الوطني للتحصين فقط، والنساء الحوامل اللاتي يرغبن في متابعة الحمل، وقد تم إبلاغ المسجلين في برنامج التحصين من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة بهذا الإجراء عبر الهاتف والرسائل النصية.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها تتبع البرنامج الوطني للتحصين لتحديد المواعيد الأنسب للأطفال، مشددة على ضرورة التزام أولياء الأمور بالحضور في الوقت المحدد للتطعيم.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد أكدت أخيراً على أهمية التزام أفراد المجتمع بمواعيد التطعيمات وفق البرنامج الوطني للتحصين والجرعات التنشيطية حسب مواعيدها لتحقيق سلامة المجتمع.

وتعتبر الوزارة صحة المجتمع من أولوياتها، وتؤكد أن التطعيم أساسي للوقاية من الأمراض المعدية.

يذكر أن التطعيمات تقي من التهاب الكبد الفيروسي، والحصبة، والحصبة الألمانية، والتهاب الغدة النكفية، وشلل الأطفال، والجديري المائي.

دبي - الإمارات اليوم

فحوص كورونا

أكدت هيئة الصحة في دبي قصر إجراء الفحوص المخبرية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» على المستشفيات والمختبرات المعتمدة المسموح لها بإجراء الفحص.

كما شددت الهيئة على تخصيص منطقة لعزل الحالات المرضية المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وأكدت ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي بين العاملين بالمنشأة ومقدمي الخدمة والمرضى والمراجعين، ووضع إجراءات واضحة حال الاضطرار الى التعامل مع حالة إيجابية لكوفيد 19 في المنشأة.

«فتح عيادات الأنف والأذن والحنجرة ومراكز وعيادات الأسنان للحالات الطارئة».