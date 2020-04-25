طبيبة طوارئ: الإمارات تفوقت في مواجهة «كورونا»

المصدر: محمد الرفاعي- الشارقة

أكدت طبيبة الطوارئ، الدكتورة نور عمار عصام، التي تعمل حالياً بمستشفى في إحدى الدول الأوروبية، لـ«الإمارات اليوم»، أن دولة الإمارات تتبع إجراءات صحية ووقائية غير مسبوقة لمواجهة الفيروس، تفوق ما يقوم به أكبر المستشفيات الأوروبية.

وقارنت الطبيبة، التي تعمل بمستشفى أوروبي شهير، أساليب التعامل مع المرضى، والحالات التي يشتبه في إصابتها بالمرض بالإمارات، بمثيلتها في دول أوروبا، لتخلص إلى أن «الجهات الصحية في الإمارات تقدم نموذجاً استثنائياً».

وتابعت نور أنها ولدت في الإمارات، ودرست الطب بجامعة الشارقة، وتخرجت فيها، وعملت وتدربت في مستشفيات حكومية وخاصة بالدولة، قبل أن تسافر إلى إحدى الدول الأوروبية، لاستكمال دراستها التخصصية في مجال طب الطوارئ.

وذكرت أنها تعمل بأحد أهم المستشفيات العالمية، ويتمثل عملها في مشاركة الكادر الطبي المختص بفحص ومعالجة وتشخيص المصابين بـ«كورونا».

وقالت نور: «إذا قارنا الإجراءات الطبية المتبعة في مستشفيات الإمارات مع معظم الدول الأوروبية، للحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالمستشفيات وأفراد المجتمع، فسنجد أن الإمارات من أفضل الدول التي تنفذ إجراءات وقائية، من حيث اللباس، والأقنعة والقفازات الطبية».

وشرحت نور أن الإمارات تنتهج أفضل الطرق لحماية طواقمها الطبية، في حين أن «معظم المستشفيات الأوروبية تتبع إجراءات وقائية تقليدية، لا تدخل ضمن حالات الطوارئ التي تستدعيها الظروف الحالية، إذ يرتدي الأطباء القناع الطبي العادي، وهو لا يقدم لهم حماية كافية من الإصابة».

ولفتت إلى أنها تتابع الإحاطة الإعلامية، التي تنظمها الإمارات باستمرار، لاسيما الإجراءات الاحترازية لتوجيه السكان بالأساليب الصحية الواجب اتباعها.

وقالت: «هذا غير موجود هنا»، مشيرة إلى الدولة الأوروبية التي تقيم فيها حالياً.