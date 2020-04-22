«الجهات الصحية بالدولة» تعتمد خيارات علاجية للأطفال المصابين بـ «كوفيد-19»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

اعتمدت الجهات الصحية بالدولة خيارات عدة لعلاج الأطفال المصابين بفيروس «كورونا»، بحيث يتم علاج كل حالة على حدة، بعد التشاور مع الطبيب المتخصص، والحصول على موافقة من المريض على علاج الإصابة، أو من عائلته إذا كان غير مؤهل.

وحسب اللائحة الإرشادية الوطنية لإدارة وعلاج حالات «كوفيد-19» في الدولة، يتم تحديد الجرعة العلاجية للأطفال وفقاً لمحلول ملح كلوروكين الفوسفات، وليس على أساس الكلوروكين القاعدي، ويجب ألا يكون عقار «إنترفيرون» خياراً روتينياً لجميع مرضى وحدة العناية المركزة، إلا في حالات نادرة جداً، وبناء على تقييم المخاطر الجسيمة إزاء الفوائد التي تعود من ذلك.

وشدد الدليل على ضرورة أن يكون النهج المفضل في العلاج هو بدء استخدام أدوية «كوفيد-19» الأخرى، مع عدم التسرع في إعطاء المريض عقار «إنترفيرون»، ومراقبة المريض تحسباً لإصابته بما يسمى «عاصفة السيتوكين»، وإذا كانت حالته تقبل تناول عقار «توسيلزوماب» فيمكنه تناول «جرعتين فقط، أو ثلاث جرعات في حالات نادرة»، ويمكن تناول الجرعة الثالثة بعد تقييم شامل لاستجابة المريض.

وأكدت أنه يجب أن يتوقف المريض عن تناول «إنتيرفورن» إذا كان يتناوله بانتظام، ومن ثم يبدأ تناول عقار «توسيلزوماب»، وأن يكون هناك فاصل زمني يراوح بين 24 و48 ساعة، بعد آخر جرعة من عقار «إنترفيورن»، ويجب عدم عودة المريض لتناول «إنترفورن» بعد تناوله عقار «توسيلزوماب».

وحدد الدليل إرشادات عدة لاستخدام عقار «توسيلزوماب» للأطفال أقل من عامين في العناية المركزة، حيث إن العقار قيد البحث في الوقت الراهن، للاستخدام في علاج مرضى بمضاعفات الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس «كورونا»، ولم يتم التثبت حتى الآن من السلامة والفاعلية المرتبطة به، (يجب استخدام الصيغة التجارية IV فقط، مع عدم استخدام الحقن المعبأة مسبقا Sub-Q)، ويقتصر استخدامه على أطباء الأمراض المعدية، وأطباء العناية المكثفة فقط، وعلى مرضى COVID-19 الذين يعانون ضيقاً حاداً في التنفس بعد فشل طريقة المعالجة الأولى.

وحسب الدليل «إذا كان الطفل يعاني في وحدة العناية المركزة ضيقاً حاداً في التنفس، واحتمال أن يصاب بـ«عاصفة السيتوكين»، ومرشحاً لتناول عقار (توسيلزوماب)، يجب عدم البدء بإعطائه عقار «إنتيرفورن» لاحتمال إصابته بأعراض جانبية بالغة الخطورة ترتبط بدوائين معدلين للمناعة هما «توسيلزوماب» و«انتيرفورن».

بيانات استخدام عقار «فافيبيرافير»

حسب اللائحة الإرشادية الوطنية لإدارة وعلاج حالات «كوفيد-19» في الدولة، لا تتوافر بيانات أو معلومات عن استخدام عقار «فافيبيرافير» المعروف باسم «أفيجان»، للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 شهراً أو أكثر، ويصل وزنهم إلى 10 كلغم أو أكثر، حيث تم اشتقاق نظام الجرعات استناداً إلى نظم الجرعات الدوائية وطريقة الجرعات الأحادية، من الجرعات المستخدمة في تجربة الإيبولا لدى 12 طفلاً، تقل أعمارهم عن 12 شهراً وأوزان أجسامهم أقل من 10 كلغم، تكون الجرعة أقل بنسبة 50%، وجرعة الدعم أقل بنسبة 25% مقارنة بجرعة الإيبولا، على نطاق مماثل تقريباً، من الممكن تبني الاستراتيجية نفسها لدى الأطفال لتقليل الجرعة أيضاً.

عقار «إنترفيرون» خيار روتيني لجميع مرضى وحدة العناية المركزة إلا في حالات نادرة جداً.