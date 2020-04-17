تصريح بالعمل لشركات التوصيل في عجمان خلال فترة التعقيم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

عقدت لجنة «استمرارية الأعمال» اجتماعاً عن بُعد، برئاسة قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، وحضور أعضاء اللجنة من رؤساء الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة، لمناقشة الجهود الموحدة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، وضمان استمرارية العمل وكفاءته، ودعم جهود الدولة الوقائية في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) ومنع انتشاره.

وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات الداعمة لسلامة وصحة توصيل الأطعمة للمنازل.

وتقرّر تشكيل لجنة من شرطة عجمان والبلدية، للتدقيق على اشتراطات الصحة والسلامة، تمهيداً للسماح لشركات التوصيل الملتزمة بالعمل أثناء الفترة المحددة للتعقيم الوطني، شريطة الحصول على تصريح، من خلال التقدم بطلب إلى البلدية.

كما ناقش الاجتماع تطبيق معايير مواصفة استمرارية الأعمال في المؤسسات، وأثرها الإيجابي في تعزيز الجودة، ودعم استمرارية الأداء بالشكل الأمثل.

وأوصى رئيس اللجنة بتشكيل فرق عمل في كل مؤسسة حكومية بعجمان لتطبيق الاجراءات الداعمة، تمهيداً لحصول المؤسسات الحكومية في الإمارة على مواصفة استمرارية الأعمال.

واستعرض النعيمي التدابير الوقائية المتخذة، التي تدعم إجراءات استمرارية الأعمال، من حيث عمليات تعقيم سكنات العمال، والتدابير الاحتياطية لعمليات نقلهم، إضافة إلى تطبيق عملية تقييد حركة المركبات أثناء التعقيم، وتنظيم الدخول بالمركبات إلى الإمارة والخروج منها، دون إعاقة تنقل الفئات المستثناة في القطاع الطبي والقطاعات الحيوية المحددة، ودون التأثير سلباً في اقتصاد الإمارة والدولة، إلى جانب متابعة تطبيق التباعد الجسدي في جميع المواقع، ومنع الاختلاط والتجمعات وإصدار مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة، كارتداء الكمامات، والالتزام بما لا يزيد على ثلاثة أشخاص في المركبة، وغيرها.

وأصدرت اللجنة توصية بإعداد خطة استراتيجية مشتركة متكاملة لاستمرارية الأعمال، إضافة إلى ضرورة تحديد منسقين من كل مؤسسة حكومية لتعزيز وتطوير خطط مواجهة الأزمة الحالية والأوبئة والأزمات والكوارث المستقبلية.