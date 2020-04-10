«تنمية المجتمع في دبي»: لا إصابات بـ «كورونا» بين كبار المواطنين الوحيدين

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكّد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد جلفار، لـ«الإمارات اليوم»، أن الحالة الصحية والنفسية لكبار المواطنين، المسجلين في برنامج «وليف للرعاية المنزلية»، ممن يعيشون بمفردهم في منازلهم، مستقرة، ومعظمهم في حالة صحية جيدة.

وأضاف أن لا أحد منهم تعرّض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن فرق الهيئة تتأكد باستمرار من فاعلية أجهزة الإنذار الموجودة في منازلهم.

والمبرمجة على إطلاق التنبيهات في حال تعرضهم لأي عارض صحي.كما أكد جلفار مواصلة تنفيذ برامج الرعاية المطلوبة لحمايتهم، وفقاً للشروط والإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوب تطبيقها في الفترة الراهنة للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى استمرار الزيارات المنزلية حتى بداية أزمة انتشار «كورونا» للاطمئنان عليهم، وتوعيتهم وتوعية القائمين على رعايتهم من المساعدين المنزليين بكيفية تطبيق الإرشادات الصحية والوقائية.

وأوضح أن منازل كبار المواطنين تحتوي على أجهزة إنذار متصلة بنظام عمليات شرطة دبي، وترسل إشارات لطلب المساعدة بأقصى سرعة ممكنة، في حال حدوث طارئ من أي نوع.

وتابع أن الفريق المختص في الهيئة يتوجه لزيارتهم فوراً عند حدوث أي طارئ، ويحرص على التواصل معهم هاتفياً يومياً، مشيراً إلى أن «معظمهم يعاني أمراض السكر وضغط الدم، لكن بمستويات صحية مستقرة».

وكانت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة أظهرت أن عدد كبار المواطنين المسجلين في البرنامج بلغ خلال العام الماضي 33 مُسناً.

وأكد جلفار تسخير الإمكانات المتاحة لمتابعة برامج رعاية كبار المواطنين، الذين يعيشون بمفردهم ومن يقيمون بين أسرهم، من خلال قنوات التواصل التقنية وعبر الهاتف.

وقال إن الهيئة تحرص على توعيتهم حول تطورات الأزمة بطريقة تعزز التزامهم بالتعليمات الوقائية، من دون أن تثير قلقهم. كما أنها تواصل توجيههم لاستغلال وقتهم بالمواظبة على الأنشطة الثقافية وممارسة الرياضة تجنباً لحدوث أي انتكاس لوضعهم الصحي.

ولفت جلفار إلى توجيه فرق العمل لاتخاذ الإجراءات التدريجية، لإيقاف الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، التي تتطلب تجمعاً، وعلى رأسها أنشطة نادي «ذخر الاجتماعي»، الذي يجمع أكثر من 30 مُسناً في الجلسة الواحدة، مؤكداً إعلام كبار المواطنين الأعضاء في النادي، وتوعيتهم بضرورة البقاء في المنازل، وعدم الاختلاط أو المشاركة في الأنشطة الجماعية، منعاً لتعرضهم لأي أضرار صحية أو جسدية في الفترة الراهنة.

يُذكر أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطط مستمرة للتمكن من دمج المسنين مع أسرهم ومع فئات المجتمع الأخرى، إلا أن بعض الحالات تعاني عدم وجود أبناء أو أقارب، وهناك حالات تعيش وحيدة لأسباب اجتماعية أو صحية أو مالية معينة.

وتقدّم الهيئة لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم في دبي، عبر برنامج «وليف للرعاية المنزلية»، الخدمات التأهيلية والعناية الذاتية والترويحية والترفيهية، إضافة إلى متابعة حاجاتهم مع الجهات الخدمية والصحية، وتقديمها لهم ضمن خطة تأهيلية وتدريبية معتمدة.

جهاز تنبيه يحمي كبار المواطنين

تبنّت هيئة تنمية المجتمع في دبي في عام 2015، تقنية طورتها الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، تؤمّن استجابة سريعة لأي خطر متوقع قد يهدد حياة أو أمن كبار المواطنين.

وتوفر التقنية أجهزة إنذار نوعية يمكن التحكم فيها عن بُعد بواسطة أزرار تثبت على شريط يضعه كبير السن على معصمه، أو على جدار الغرفة، بحيث يمكنه الضغط على الزر المطلوب بسرعة فور استشعار أي خطر. ويهدف استخدام الجهاز إلى تعزيز مستوى حماية كبار المواطنين من الأخطار المختلفة، خلال وجودهم في المنزل بمفردهم.