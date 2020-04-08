«صحة دبي» تطلق خدمة الفحص من المركبة للكشف عن «كورونا» مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن إطلاق خدمة الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، وذلك في مركز نادي النصر بدبي، الذي أطلقته الهيئة لهذا الغرض، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة إلى تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة، تضمن حماية مقدمي الخدمة ومتلقيها، وذلك في إطار الجهود المبذولة في دبي لتطوير وسائل وآليات الكشف المبكر والسريع عن فيروس كورونا المُستجد، والحد من انتشاره.

وأوضحت الهيئة أن المركز تم تخصيصه لخدمة فئات محددة من المواطنين والمقيمين، لتخفيف عناء التوجه إلى المستشفيات أو المراكز الطبية لإجراء الفحص، وتشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، أو حتى من تظهر عليهم أعراض مرضية، حيث يتم تجميع العينات من خلال هذا المركز، ثم إرسالها إلى المختبرات المركزية التابعة للهيئة، على أن يتم إخطار الشخص الذي خضع للفحص بالنتيجة خلال 48 ساعة من وقت أخذ العينة.

ويستقبل مركز النصر الراغبين في إجراء الفحص من الثامنة صباحاً إلى السادسة والنصف مساءً، ويعمل على تقديم الفحص المجاني من المركبات، حيث لا يتعين على الشخص الخاضع للفحص النزول من المركبة، وتبلغ طاقته اليومية أكثر من 250 فحصاً يومياً، ولا تتجاوز مدة الخدمة خمس دقائق هي فترة جمع العينة، ويعمل بالمركز فريق متعدد التخصصات، يشمل 57 فرداً بين أطباء وإداريين وفنيين، إلى جانب عدد كبير من المتطوعين، الذين تم إخضاعهم لتدريب مكثف، لضمان سلامتهم وحمايتهم.

وحددت الهيئة عدداً من الخطوات التي يجب اتباعها من قبل كل من يرغب في الحصول على خدمة الفحص من المركبة، تشمل التواصل مع مركز الاتصال الموحّد التابع للهيئة على الرقم 800342 للحصول على موعد بمركز الفحص عبر المركبات بمقره في نادي النصر، حيث يلي ذلك استقبال الشخص الراغب في الخدمة رسالة نصية عبر هاتفه النقال، تتضمن معلومات حول الموعد، ورقم الممر المحدد للفحص، مشددة على أنه لن يتم إجراء الفحص دون وجود رسالة تفيد تأكيد حجز موعد ومكان الفحص، مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للمواطنين والمقيمين.

وأكدت الهيئة على ضرورة قيام الراغبين في الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد من المركبات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني: https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏dxbpermit.gov.ae/‏‏‏‏permits، للحصول على تصريح للحركة من شرطة دبي، وضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها عند الخروج من المنزل، وهي ارتداء الكمامات والقفازات، وألا يزيد عدد مستقلي السيارة على ثلاثة أشخاص.

وأوضحت الهيئة أنه في حال تم استيقاف أحد المتوجهين إلى أو العائدين من خدمة الفحص من المركبة من قبل أفراد الشرطة، يمكنهم إبراز الرسالة النصية الواردة إليهم من الهيئة، أما في حال تم تصوير أحدهم من قبل الرادارات في وقت تقييد الحركة، فيمكنهم تقديم الرسالة النصية نفسها كإثبات في وقت لاحق.

وأشارت إلى أن على الأشخاص الذين ثبت أن نتيجة فحصهم إيجابية أن يقوموا بحجز أنفسهم في المنزل، وتجنب الاختلاط مع الآخرين، وسيتم التواصل معهم من قبل الهيئة لإجراء اللازم، وفي حال لم يتم التواصل بعد ظهور النتيجة بـ24 ساعة، فيمكنهم التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال 800342.