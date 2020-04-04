«الصحة»: 1505 إصابات مؤكدة بـ«كورونا».. وارتداء الكمامة ضروري للأصحاء والمصابين

المصدر: وجيه السباعي – دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 1505 حالة، وشفاء 17 حالة جديدة، لتصبح إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 125 حالة، وسجلت الوزارة حالة وفاة واحدة، لتصل إجمالي الوفيات 10 حالات.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد»كوفيد 19«.

وشددت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة الدكتورة فريدة الحوسني، على ضرورة ارتداء الكمامة للأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسيه، كذلك الأشخاص الأصحاء للوقاية من العدوى، وفي حالة عدم وجود كمام طبي فالخيار البديل تغطية الأنف والفم باستخدام كمامات ورقية، أو كمامات منزلية الصنع من القطن أو القطن المخلوط، مع التأكد من إعادة غسلها، من المهم تغيير الكمام عندما يصبح مبللاً أو ملوثاً أو تالفاً بعد الاستخدام، وعدم إعادة استعمال الكمام ذي الاستخدام الواحد، كما يمكن استخدام الكمامة القماشية لوقت أطول، ومن ثم غسلها جيداً بنهاية اليوم، مع المحافظة على عدم لمسها أو مشاركتها مع الآخرين.

ولفتت الحوسني إلى أن الأيام القليلة الماضية من المتوقع أن تشهد زيادة في أعداد الحالات المكتشفة، نتيجة توسيع نطاق الفحص، «الفحوصات الاستباقية» المكثف، التي تجريها الجهات المختصة على نطاق واسع للكشف عن المصابين والمخالطين، وشددت على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وطالبت الجمهور بعدم نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة، وعدم استباق الأحداث دون انتظار القرارات الرسمية فيها.

وذكرت أنه من المهم عند الحجر المنزلي توفير غرفة فردية للشخص مع دورة مياه خاصة به، وترك أي أغراض قد يحتاج لها عند الباب دون أي اتصال مباشر معه، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأغراض الشخصية واستخدامها بصورة منفصلة عن الآخرين كالمناشف وأدوات الطعام وغيرها.

ولفتت إلى أن اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني جاء بعد نجاح المراحل الأولى من البرنامج، وتعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.