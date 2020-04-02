مواطنان يرويان لـ «الإمارات اليوم» تفاصيل نقلهم إلى الحجر الصحي

المصدر: مصباح أمين ـ رأس الخيمة

روى مواطنان لـ«الإمارات اليوم»، تفاصيل نقلهما إلى الحجر الصحي في أحد فنادق رأس الخيمة بعد عودتهما من خارج الدولة ومخالطتهما أشخاص مصابين بفيروس «كورونا» كإجراء احرازي، وأكدا أن شرطة رأس الخيمة والهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الصحة قدموا لهما جميع الخدمات الصحية والغذائية والترفيهية من أجل الحفاظ على سلامتهما، مضيفان أن تعامل الجهات المختصة والتواصل اليومي معهم اسهم في رفع معنوياتهما بشكل كبير.



وقال المواطن المبتعث في الخارج لدراسة الطب، محمد خميس الشميلي، إنه عاد إلى الدولة مع الطلبة المبتعثين من الخارج في يوم 19 من مارس الماضي، وفورا عودته مع زوجته وثلاثة من أطفاله، تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم والتأكد من عدم اصابتهم بفيروس «كورونا».



وأوضح، أنه بعد 12 يوماً ارتفعت حرارة ابنه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث كانت النتيجة سلبية، وتقرر نقلهم إلى أحد الفنادق في الحجر الصحي كإجراء وقائي للحفاظ على سلامتهم.



وأشار إلى أنه تم توفير جميع الخدمات لأفراد الأسرة ووضعهم في جناح عائلي في أحد الفنادق في رأس الخيمة، حيث يتواصل معهم رجال شرطة رأس الخيمة وأطباء في وزارة الصحة لاطمئنان على صحتهم يومياً، كما وفر الهلال الأحمر الاماراتي لهم جميع المستلزمات لأفراد الأسرة.



وأضاف، أن «الدولة لم تقصر في خدمتنا وقدمت كل ما تملك من أجل رعايتنا وإجراء الفحص الطبي المستمر للاطمئنان على صحتنا»، مقدماً الشكر والتقدير لقيادة الدولة على الاهتمام بصحة المواطن ورعايته أينما كان.



وقال المواطن أحمد عبد الله، إنه كان عائدا برفقة الخادمة من خارج الدولة، وتم استقبالهما من قبل الجهات المختصة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة ونقلهما إلى فندقين منفصلين في الحجر الصحي كإجراء وقائي.



وأضاف أنه في الحجر الصحي لليوم الثالث ونتيجة الفحص كانت سلبية، لافتاً إلى أن «جميع إجراءات شرطة رأس الخيمة ووزارة الصحة كانت مطمئنة وترفع معنويات المواطن، حيث قدموا جميع الخدمات الغذائية والصحية منذ وصولنا إلى الدولة ونقلنا إلى الفندق».