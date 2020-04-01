كيف تتأكد من سلامة معقمات الأيدي قبل شرائها في دبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أتاحت بلدية دبي للجمهور، إمكانية التأكد من صحة المعلومات وسلامة المنتجات الاستهلاكية، عبر تطبيق "منتجي"، الذي يمكن المستهلك من معرفة مدى مطابقة المنتج للاشتراطات المعتمدة في دبي، بمجرد إدخال الرمز الشريطي "الباركود" الخاص بالمنتج.

ومن خلال تطبيق "منتجي" يستطيع الجهور التأكد من سلامة المعقمات ومضادات الجراثيم، ومستحضرات التجميل، والعناية الشخصية، والعطور، والمكملات الصحية.

وقالت البلدية إنه تم تصميم التطبيق ليغطي احتياجات التجار والمستهلكين، كجهة رقابية، ويهدف إلى سعادة وصحة المستهلكين، من خلال بناء قاعدة بيانات ومنظومة متكاملة، لتسجيل ومتابعة وإدارة المواد الاستهلاكية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتجات باستخدام محرك المخاطر.

وعزز حاجة استخدام التطبيق قبل الشراء، إعلان بلدية دبي سحبها لستة أنواع من المعقمات الأيدي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، على خلفية حملة تفتيشية مكثفة للتحقق من سلامة منتجات مضادات الجراثيم، منها معقمات اليدين المتداولة في السوق المحلية، حيث تم سحب 102 عينة مختلفة الأحجام من المنتجات المتداولة في السوق المحلية، لغرض المطابقة والتحليل المخبري، وتبين بعد الفحص عدم مطابقة العينات الست، نظراً إلى احتوائها على الميثانول، وهو سائل عديم اللون يستخدم كمذيب، وذو رائحة نفاذة، وله درجة عالية من السمية، وخطر على صحة الانسان، حيث يؤثر في الجهاز العصبي، ويسبّب الدوار والصداع، وتهيجاً في الجلد والجهاز التنفسي، والتسبب بالعمى في حالات التسمم الشديدة، وتم على الفور سحب تلك التشغيلات غير المطابقة من المنتجات بصورة نهائية من السوق المحلية وحظر تداوله.