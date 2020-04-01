"الصحة" تسحب تشغيلة من دواء لعلاج القلب

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلة واحدة من المستحضر الطبي، وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى كل ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، أن سحب المنتج جاء بعد قيام دائرة الصحة في أبوظبي بتحليل عينات من التشغيلة رقم (94758) في اختبار الجسيمات البصرية، بالمختبر الصيدلاني المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة، والمطابقة، كجزء من برنامج مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية ما بعد التسويق، وقد أظهرت نتائج التحليل المخبري عدم اجتياز التشغيلة.

وقالت إن دواء الدوبامين يحفز القلب، وله تأثيرات في الأوعية الدموية، وأوصت الوزارة بأن على الشركة المصنّعة سحب التشغيلة المذكورة من المنتج أعلاه من القطاعين الصحي العام والخاص، وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلة للمنتج إن وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرفها وإعادتها للمورد.