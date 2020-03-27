«صحة دبي» تقر صرف أدوية الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر لحماية المرضى من عدوى «فيروس كورونا»

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قررت هيئة الصحة في دبي، السماح للمرضى الموصوف لهم أدوية لأمراض مزمنة، الحصول عليها دفعة واحدة، لمدة 3 أشهر، وذلك لضمان عدم تعرضهم لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بسبب تكرار زيارتهم للمنشآت الصحية على مستوى الدولة في الوقت الحالي، وذلك حتى إشعار آخر.

وجاء تعميم الهيئة للقرار أمس، إلى جميع المدراء الطبيين للمنشآت الصحية في إمارة دبي، تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطبيق نظام صحي متكامل، يحقق الجودة والقيمة المضافة في مجال الرعاية الصحية، في ظل ظروف انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد - 19)، في الوقت الراهن.

وذكرت الهيئة في تعميمها أنه بإمكان المريض، الذي يعاني من مرض مزمن إرسال نسخة من هويته إلى المنشأة الصحية مع تحديد الطبيب المعالج، قبل يومين على الأقل من موعد تجديد الوصفة، وذلك لإدخال الوصفة الطبية للمريض في المنصة الإلكترونية مسبقاً، مراعاة لعملية تجهيز الدواء في الصيدلية. وقالت إن ذلك يأتي حرصاً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وزيادة في تسهيل إجراءات حصول المرضى على أدويتهم، مع مراعاة متطلبات حماية الصحة العامة في المجتمع، ومنع انتشار الأمراض السارية.

وأفادت الهيئة أنه يمكن استلام الأدوية بناء على تقديم نسخة من هوية المريض، الذي وصفت له الأدوية، ولا يشترط ذلك حضوره بصفة شخصية إلى المنشأة الصحية لاستلام الوصفة، أو إلى الصيدلية لاستلام الدواء شخصياً.

وشددت الهيئة على ضرورة تقيد كافة المنشآت الصحية بما جاء في التعميم، والعمل على تطبيقه على أكمل وجه، وبكل دقة، حماية لهذه الفئة من المرضى.