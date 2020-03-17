"بلدية دبي" تلغي البوفيهات المفتوحة وتضع حداً أقصى لبيع الوجبات

المصدر: وجيه السباعي – دبي

ألزمت بلدية دبي كافة المؤسسات الغذائية في الإمارة، بـ 8 ضوابط جديدة، أبرزها إلغاء البوفيهات المفتوحة، وعدم بيع أكثر من 50 وجبة في الطلبية الواحدة .

وتفصيلاً: وجهت البلدية تعميماً إلزامياً إلى كافة المؤسسات الغذائية، حددت فيه 8 تعليمات جديدة، على الجميع الالتزام بها، تمثلت في ".عدم بيع أكثر من 50 وجبة في الطلبية الواحدة، وعدم السماح للزبائن بالتواجد في منطقة الانتظار، لتقليل عدد الأشخاص في المؤسسة الغذائية".

وطالبت البلدية أيضاَ بضرورة أن لا تقل المسافة بين كل طاولة وأخرى عن مترين، والتركيز على زيادة عدد الطلبات الخارجية ؛مع اتباع إجراءات السلامة الغذائية"، واستعمال الأكواب والأدوات ذات الاستخدام الواحد عند تقديم الأغذية والمشروبات في المؤسسات التي يوجد بها غسالات الأواني الآلية والتي تكون مستوفية لشروط درجات الحرارة المطلوبة، يمكن استخدام الأطباق والأوراق العادية.

وشددت البلدية على ضرورة تنظيف وتعقيم الطاولات المستخدمة مباشرة بعد مغادرة الزبائن، وعدم السماح بدخول أي موظف أو زبون تظهر عليه أعراض الأنفلونزا، إضافة إلى إلغاء البوفيه المفتوح نهائياً.

وحذرت البلدية من مخالفة التعليمات السابقة، مؤكدة أنه ﺳﻴﺘﻢ متابعة كافة المؤسسات الغذائية، ﻣﻦ ﺧﻼل فرق اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام بها، وﺳﻴﺘﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﻟﻐﻴـﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻀـﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء.