مستشفى العين: إزالة 800 ورم ليفي من الرحم دون تدخل جراحي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد رئيس معهد الأشعة واستشاري الأشعة التداخلية في مستشفى العين، التابع لشركة «صحة»، ورئيس المؤتمر العالمي التاسع لطب الأشعة، الذي اختتم أعماله أمس، الدكتور جمال الدين القطيش، أنه تمكن وفريقه في مستشفى العين من علاج 800 مريضة مصابة بأورام ليفية في الرحم، من دون تدخل جراحي.

وشدّد على أن مزايا هذا الإجراء الطبي تشمل المحافظة على الرحم وقدرة المرأة على الحمل والإنجاب.

وكشف القطيش عن نجاح تجربة مستشفى العين في علاج الضعف الجنسي لدى الرجال بتقنية القسطرة الانصمامية، إذ حقق نجاحاً كبيراً في تطبيق تقنية جديدة لآلية علاج الرجال المصابين بالعجز الجنسي والعقم، عبر قسطرة الانصمام، التي تعد تقنية متطورة لمداخلة جراحية للرجال المصابين باعتلال الوظائف الجنسية والعقم، حيث تتم هذه العملية عبر التنظير والتصوير الشعاعي.

وقال إن التقنية الجديدة حققت نجاحاً في علاج كثير من حالات الاعتلالات الجنسية، شارحاً أن عملية قسطرة الانصمام تتم من خلال إحداث شق ضئيل لا يتجاوز طوله ثلاثة ملم في منطقة الحالب عبر الوريد الفخذي، من خلال تقنية المحور المتحد، التي تستعمل أنابيب صغيرة تسمى قساطر، وأسلاكاً دليلية صغيرة، بهدف الوصول إلى الأوردة المعتلة، ثم حقن مواد قسطرة في شكل جزيئات فائقة الصغر من مادة غروية، تستخدم في سد أي مناطق تتسرب الدماء عبرها من الأوردة، وفقاً لما يكشفه التنظير التصويري الشعاعي خلال عملية القسطرة.

واستعرضت استشارية الطب النووي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتورة رقوانة باهارون، نتائج دراسة أجرتها مع فريق طبي بحثي حول عقد الغدة الدرقية المسببة لسرطان الغدة.

وأجريت الدراسة على نحو 436 مريضاً بأثر رجعي لمرضى سبق لهم تلقي العلاج في أمراض الغدة، وأخذت خزعة من نحو 555 مريضاً، لمرضى من مواطنين ومقيمين في أبوظبي، من مختلف الجنسيات، وراوحت الأعمار بين 18 و80 عاماً، من الجنسين، حيث تمت دراسة عقد الغدة الدرقية لمعرفة مدى انتشار أورام السرطان في الفترة من عام 2011 حتى عام 2015، وتم التشخيص باستخدام الموجات فوق الصوتية، إلى جانب أخذ الخزعة، ومساعدة علم الأنسجة.

وأظهرت الدراسة أن نسبة انتشار العقد في الغدة الدرقية مرتفعة لدى الجنسيات الآسيوية المقيمة في أبوظبي، بنسبة 16.8% والجنسيات العربية بنسبة 10%، ولدى الإماراتيين بنسبة 9.6%، علماً أن النسبة العالمية لوجود العقد في الغدة الدرقية تراوح بين 4 ـ 8%. كما أظهرت الدراسة أن نسبة انتشار العقد في الغدة الدرقية عند النساء أكثر من الرجال، وأنه إذا كان الرجال في مقتبل العمر فإن نسبة تحول العقد إلى ورم كانت مرتفعة، في حين إذا كان الرجال في منتصف العمر فإن العقدة لدى 2.4% منهم تتحول إلى ورم سرطاني.

وأوصى المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، باستخدام الغازات الخاملة في تصوير الشرايين بدلاً من الصبغات لتقليل آثارها على الكلى، إذ أثبت غاز ثاني أكسيد الكربون فاعلية عالية في تصوير شرايين الطرف السفلي، وزيادة فعاليات تدريب أطباء الأشعة وزيادة قدراتهم على استيعاب أحدث طرق التشخيص والعلاج.

كما شدّد المحاضرون على ضرورة استخدام أحدث طرق التصوير القلبي لمرضى الشرايين الإكليلية والرئوية.

وتضمنت التوصيات التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية في أبوظبي في مجال الحماية من الأشعة المؤينة؛ بهدف توحيد السياسات والإجراءات والأنظمة الوطنية للحماية من الإشعاع.