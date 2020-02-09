"الصحة" تلزم شركة بإضافة تحذيرات إلى دواء لعلاج انفصام الشخصية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

ألزمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشركة المصنعة للمستحضر الدوائي Leponex، المستخدم لعلاج مرض انفصام الشخصية، بإضافة تحذيرات على المنتج، حول احتمالية تسببه في مضاعفات صحية خطرة بالأمعاء، قد تسبب الوفاة.

وحسب تعميم أصدرته الوزارة ألزمت شركة " Novartis URUNLeRI" المصنعة للمستحضر الدوائي " LEPHONEX"، المستخدم لعلاج مرض انفصام الشخصية، بضرورة إضافة تحذير إلى الدواء، بسبب الإمساك الناجم عن المادة الفعالة كلوزابين، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في الأمعاء، وإدخال المريض إلى المستشفى أو الوفاة، وذلك إن لم يتم تشخيص الإمساك وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

وأوصت الوزارة المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية، بضرورة تقييم وظائف الأمعاء قبل وصف الدواء الذي يحتوي على مادة " كلوزابين " لمرضاهم، وعدم وصفه مع أدوية " anticholinergic"، والتي يمكن أن تسبب انخفاض في حركة القناة الهضمية .

وأكدت على ضرورة إبلاغ المرضى من مخاطر الإمساك ومشاكل الأمعاء التي تهدد الحياة عند صرف الأدوية المذكورة، والحاجة إلى وصف أدوية لمنع الإمساك، مع ضرورة مراقبة المرضى حول مدى تكرار وحركة الأمعاء طوال فترة العلاج.

وطالبت الأطباء بضرورة إرشاد المرضى إلى ضرورة مراجعة أطبائهم المختصين على الفور في حال مواجهة صعوبة، في حركة الأمعاء، أو البراز على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، أو في حال عدم القدرة على تمرير الغاز، فضلاً عن ضرورة مراقبة المرضى لمعرفة أعراض المضاعفات المحتملة المرتبطة بضعف حركة الجهاز الهضمي مثل الغثيان، وانتفاخ البطن أو الألم والقيئ، مع ضرورة وصف علاج ملين وقائي بالتزامن مع الدواء " كلوزابين " في المرضى الذين يعانون من الإمساك أو انسداد الأمعاء.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أن المنتج المذكور مسجل لدى إدارة الدواء لديها، وأنها آمنة للاستخدام، ولم يتم سحبها من الأسواق .