بلدية دبا الفجيرة تغلق 18 منشأة خلال العام الماضي

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة 18 منشأة مخالفة خلال العام الماضي، فيما صادرت 4165 كيلوغراماً، بينها 2712 كيلوغرام مواد غذائية، و438 كيلوغرام من مواد تجميلية، ومنظفات، وعطور، أوانٍ تالفة، بالإضافة إلى مصادرة 1014 كيلوغراماً مادتين محظورتين (النسوار والبان).

وأفادت البلدية بأنها نفذت عدداً من حملاتها التفتيشية والرقابية على 5864 محلاً في مختلف مناطق مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة، خلال العام الماضي، و1408 جولات على أسواق الأسماك واللحوم، وتوجيه 725 إنذاراً للمخالفين، وتحرير 1090 مخالفة، وإغلاق 18 منشأة مخالفة.

وأوضحت أن أغلب المخالفات تمثلت في عدم تجديد أو إصدار بطاقة صحية، وعدم الالتزام بالشروط الصحية، ومصادرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة، وبعضها ملوث بالحشرات، إلى جانب وجود حشرات في محال.

وأكدت سعيها إلى تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الرقابية، التي تتم وفق آلية عمل من قبل إدارة الخدمات.