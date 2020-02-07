«صحة دبي» تطوّر أول بنك دم متنقل بالطاقة الشمسية في الدولة

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن تطوير الإدارة الهندسية بالهيئة، أول بنك دم متحرك في الدولة، يعمل بالطاقة الشمسية، تماشياً مع توجهات الدولة واستراتيجية إمارة دبي، للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وقالت رئيس مركز دبي للتبرع بالدم، الدكتورة مي رؤوف، إن «الهيئة تتجه إلى تحويل حافلات التبرع بالدم كافة إلى خضراء قريباً».

وأوضحت رؤوف لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة الهندسية في الهيئة بادرت إلى تنفيذ المشروع، ضمن خطط التطوير والتحول الذكي في الخدمات كافة، لتقضي بذلك على كثير من السلبيات التي كانت تصاحب استخدام الديزل في تشغيل حافلات وأجهزة نقل الدم الخاصة بالمركز. وتابعت: «تم استبدال جميع الأجهزة داخل حافلة نقل الدم الجديدة، لتعمل بمولدات تستمد طاقتها من الشمس، بعيداً عن الضوضاء والارتجاجات والتلوث البيئي والسمعي في الحافلات التقليدية، والتي كانت بدورها تعرّض الموظفين إلى مخاطر أثناء فترة عملهم، حيث باتت كل الأجهزة دون ضوضاء، بما فيها أجهزة التكييف بالحافلة».

وذكرت أن تطوير الحافلة تم بالتعاون مع إدارة المختبرات وعلم الوراثة في الهيئة، ويأتي تجسيداً لتوجه الهيئة لدعم الابتكار وسلامة البيئة. وكشفت أن مركز دبي للتبرع جمع أكثر من ربع مليون وحدة دم خلال خمس سنوات، مشيرة إلى أن توظيف التقنيات الحديثة أسهم في تزايد عدد وحدات الدم التي تم جمعها، والاعتمادات والإنجازات العالمية التي حققها.

وأفادت بأن المركز نجح في جمع 53 ألفاً و150 وحدة دم سنة 2019، و51 ألفاً و953 وحدة سنة 2018، مقابل 50 ألفاً و601 وحدة سنة 2017، إضافة إلى 49 ألفاً و223 وحدة في 2016، و48 ألفاً و296 وحدة سنة 2015.

وأرجعت الزيادة السنوية في كميات الدم إلى زيادة وعي المجتمع المحلي بأهمية التبرع بالدم، ووجود حافلات متنقلة للتبرع بالدم، إضافة إلى تبني المركز للتطبيقات الذكية التي أسهمت في تسهيل إجراءات التبرع بالدم من خلال تطبيق «دمي».

وأضافت: «تعود نسب الزيادة السنوية في عدد وحدات الدم التي جمعها المركز أيضاً إلى زيادة عدد حملات التبرع بالدم، حيث بلغت 676 حملة في عام 2017، و746 حملة في عام 2018، مقابل 830 حملة سنة 2019».

إنجازات

أفادت رئيس مركز دبي للتبرع بالدم، الدكتورة مي رؤوف، بأن مركز دبي للتبرع بالدم حقق إنجازات عدة على الصعيدين المحلي والعالمي، أبرزها حصوله على المركز الأول في الدولة بالاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الأميركية (AABB) في عام 2012، إضافة إلى الحصول على جائزة يونيفانتز العالمية في يونيو 2019، عن حملة «كن الأول في التبرع بالدم». وتابعت: «نجح المركز في الحصول على جائزة ستيفي الفضية عام 2019، عن أفضل تطبيق ذكي في جهة حكومية تطبيق (دمي)، فضلاً عن استخدام التقنيات والتطبيقات الذكية لتسهيل عملية التبرع بالدم، كذلك تم ترشيح التطبيق لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية عام 2017، ضمن ثماني مبادرات لجهات حكومية».

- استبدال جميع الأجهزة داخل بنك الدم لتعمل بمولدات شمسية.