«الصحة» تُلزم شركات الأدوية بإضافة تحذيرات على 16 علاجاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ألزمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شركات الأدوية بإضافة تحذيرات على نشرات 16 دواءً، تحتوي على مواد دوائية من «جابابنتين وبريجابالين»، تستخدم لعلاج النوبات والألم العصبي، ومتلازمة ضعف عضل الساقين، وذلك في تعميم موجّه إلى جميع المنشآت الصحية وشركات الأدوية وممارسي ومقدمي الرعاية الصحية.

وأوضحت الوزارة، في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه قد تحدث صعوبات خطيرة في التنفس عند المرضى الذين يستخدمون الجابابنتين أو بريجابالين، خصوصاً لمن يعانون مشكلات في الجهاز التنفسي، وعند صرف الجابابنتينويدات بالتزامن مع الأفيونيات ومثبطات الجهاز العصبي المركزي، مثل البنزوديازيبين، كما أن خطر الإصابة أكبر لدى كبار السن.

وأوضحت الوزارة في التعميم أن على الشركات المنتجة إضافة تحذيرات حول خطر تثبط الجهاز التنفسي، إلى النشرة الداخلية لأدوية الجابابنتينينودس، خصوصاً عند استخدامها مع المواد الأفيونية. وطالبت الوزارة ممارسي الرعاية الطبية بصرف الجابابنتين بأقل جرعة، ومراقبة المرضى لأعراض تثبيط التنفس والتخدير، خصوصاً عند وصفه مع المادة الأفيونية أو مثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى، مثل البنزوديازيبينات، كما يجب على المرضى طلب العناية الطبية الفورية عند حدوث أعراض تدل على مشكلات في الجهاز التنفسي عند استخدام هذه الأدوية.

وأكدت الوزارة أن هذه الأدوية مسجلة في إدارة الدواء لديها، وأن هذه الأدوية آمنة للاستخدام، ولم يتم سحبها من الأسواق.

وضمت قائمة الأدوية 16 نوعاً هي، conventin الذي تنتجه شركة إيفا فارما، وGabalept وتنتجه شركة ميكرو لابس، وGabanet من شركة جوردانيان فارما، وGabapentin fidia وتنتجه شركة فيديا فارما إس بي إيه، Gabata من شركة الكيم لاب، وGabatrex من شركة الحكمة فارما، وNervan وتنتجه شركة جلفار، وNervz من شركة نيو فارما، وNeuroplex من شركة تبوك، وLyrica من شركة فايزر، وNervalin من شركة تبوك، وNervigen من شركة نيوفارما.

كما شملت القائمة أدوية Neugabalin وتنتجه شركة نيوفارما، وPregadex من شركة سبيماكو أدوية، وPrex من شركة جزيرة فارما، وProgaba من شركة نيوفارما.