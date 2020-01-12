استقطاب 23 استشارياً لمستشفيات «الصحة» في 20 تخصصاً طبياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقطبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 23 استشارياً إلى 10 مستشفيات تابعة لها، لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى، وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك ضمن جدول الأطباء الزائرين في شهر يناير 2020، الذي كشفت عنه الوزارة أخيراً.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر يناير 2020، المراجعون في المستشفيات الـ10، منها مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى صقر، ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي في رأس الخيمة، ومستشفى الفجيرة ودبا، ومستشفى الأمل في دبي.

وتشمل خبرات الاستشاريين 20 تخصصاً، كأمراض القلب (تخطيط القلب)، جراحة العظام (الأطراف العلوية)، أمراض القلب التداخلية، جراحة السمنة، جراحة الأعصاب والعمود الفقري، أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض السمنة، جراحة العظام (الركبة والكتف)، أمراض النساء (الجراحات الروبوتية)، أنف وأذن وحنجرة (جراحة تجميل الأنف).

كما تضم تخصصات أخرى، كأمراض الغدد الصماء للأطفال، أمراض الطب النفسي، جراحة الأعصاب، الطب الطبيعي والتأهيل، طب العيون، الصيدلة الإكلينيكية، التدخل المحدود لجراحة السمنة، طب التخدير والعناية المركزة، أمراض الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، الجراحة التجميلية والترميمية.