"المستشفى الأميركي في دبي" بالتعاون مع "مايو كلينك" يعقد القمة العالمية الثانية للأورام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يعقد "المستشفى الأميركي في دبي" بالتعاون مع "مايو كلينك" القمة العالمية الثانية للأورام، التي تعتبر أهم تجمع لهذا العام.

وتم تنظيم هذا الاجتماع العلمي للتركيز على آخر التحديثات في علم الأورام وأمراض الدم مع العمل الحثيث عل تحسين نتائج السرطان ، والتي لا تزال واحدة من الأسباب الرئيسية للاعتلال والوفيات في جميع أنحاء العالم.

وتمنح القمة المستمرة ليومين فرصةً لمقدمي الرعاية الصحية للمشاركة مع خبراء في علم الأورام وأمراض الدم

تهدف القمة التي تستمر ليومين إلى توفير سلسلة من المحاضرات العلمية والعروض التفاعلية لمختلف الحالات الطبية مع عرض لأهم الأفكار والمناقشات، كما توفر الفرصة للأطباء والممرضين والعالمين في المجال الطبي للوصول إلى آخر التحديثات في هذا المجال.

وقال شريف بشارة ، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: "إن هذه القمة جاءت تماشياً مع إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتعزيز مجال البحث الطبي و العمل على تطوير مستقبل قطاع الرعاية الصحية في الدولة ، مما سيساعد على وضع الإمارات كمركز عالمي للسياحة الطبية. تواصل المستشفى الأميركي العمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية والاستثمار في الاتجاهات التكنولوجية المبتكرة وتعزيز البحث الطبي بهدف جعل الإمارات وجهةً رائدة للسياحة الطبية وتقديم أفضل الخدمات الطبية عالية الجودة".

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