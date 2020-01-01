"إسعاف دبي": احتفالات رأس السنة دون حوادث خطرة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن احتفالات رأس السنة مرت دون حوادث خطرة، وأنها تعاملت مع 444 بلاغاً، تنوعت الإصابات بين البليغة والمتوسطة والبسيطة، وتراوح زمن الاستجابة بين 4 و 5 دقائق، عدا مواقع الاحتفال التي كانت سيارات الإسعاف وكوادرها متواجدة فيها .

وأوضحت المؤسسة لـ "الإمارات اليوم" أن مجموع البلاغات التي تلقتها المؤسسة خلال ليلة رأس السنة الميلادية، من الخامسة مساء 31 ديسمبر 2018 حتى الثالثة من صباح الأول من يناير، مطلع العام 2020 وصلت إلى 444 بلاغا، بعدد 531 حالة، حيث ان البلاغ الواحد قد يحمل أو يضم أكثر من مريض أو حالة وبلغ عدد الحالات البليغة 19 حالة والمتوسطة 108 و البسيطة 311 في حين بلغت اصابات حوادث السير 31 والإصابات الأخرى 68 إصابة والحالات المنقولة بمركبات المؤسسة 162 حالة .

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي أن عدد البلاغات في محيط برج خليفة وصل إلى 74 بلاغاً، بعدد حالات 108 منها حالة بليغة واحدة و 19 متوسطة و 72 إصابة بسيطة ولم تكن هناك أي إصابات نتيجة حوادث سير و هناك 7 إصابات لأسباب أخرى كما نقلت المؤسسة 20 حالة في مركباتها في منطقة برج خليفة وما حولها.

ولفت إلى أن المؤسسة جهزت أكثر من 1200 كادر إسعافي على مدار 24 ساعة، مكون من أطباء الطوارئ والفنيين المتخصصين في الطب الطارئ، مهمتهم التدخل العاجل لإنقاذ الحالات المرضية الحرجة في إطار تفعيل الخدمة السريعة وتحقيق رؤية المؤسسة في تنفيذ خدمات إسعاف عالمية، مؤكداً حرص المؤسسة على تقديم خدماتها بمهنية عالية.