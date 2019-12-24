«البيئة»: اعتماد المسلخ في الدولة المصدرة يكفي للاستيراد منه

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمتها المحدثة للمسالخ المسموح باستيراد اللحوم والدواجن ومنتجاتها المعاملة حرارياً منها، مشيرة إلى أنه يكفي اعتماد المسالخ في الدولة المصدرة.

وأوضحت أنها تحدث دورياً القائمة التي تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها، والمسالخ المعتمدة فيها، وأنواع اللحوم المسموح باستيرادها، ويتم نشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للوزارة، إضافة إلى تعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية.

وأكدت الوزارة أن المسالخ خارج الدولة تخضع لعمليات تقييم ومراقبة من النواحي الصحية والشرعية، وأنه يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات الواردة عبر منافذ الدولة (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وشهادة الحلال) وإجراء الكشف الحسي، وأخذ العينات لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لضمان تداول لحوم سليمة.

وأفادت بإزالة المسلخ من القائمة مباشرة حال انتهاء الاعتماد، على أن تعطي المسالخ مهلة شهر للتقدم بطلب تجديد اعتماد إلكترونياً على موقعها الرسمي.

وأشارت إلى أنه يسمح باستيراد اللحوم والدواجن من دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يتطلب الأمر اعتماد مسالخ لذلك.

وأوضحت أنه بالنسبة لأميركا فيسمح باستيراد اللحوم الحمراء والدواجن من جميع المسالخ المعتمدة من السلطات المختصة هناك، ومن أستراليا يسمح بالاستيراد من المسالخ المعتمدة من هيئة التفتيش والحجر البيطري، ومن هولندا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا وبلجيكا والأرجنتين والأورغواي والباراغواي من المسالخ المعتمدة من المفوضية الأوروبية.

ولفتت إلى أن هناك 10 مسالخ معتمدة لاستيراد اللحوم الحمراء والدواجن من تايلاند، وثلاثة مسالخ لاستيراد اللحوم من اليابان، مع حظر استيراد الدواجن ما عدا المعاملة حرارياً، وسبعة مسالخ في جنوب إفريقيا، وأربعة مسالخ في كينيا، وأربعة في السودان التي يسمح فيها باستيراد اللحوم الحمراء ما عدا الأحشاء، مع الالتزام بنموذج الشهادة الصحية المعتمدة بين البلدين.

وذكرت أن هناك 10 مسالخ معتمدة في روسيا، ومسلخين في جورجيا، وثلاثة في أوكرانيا، ومسلخاً في الفلبين، التي يسمح باستيراد الدواجن فقط منها.

وأشارت الوزارة إلى زيارات تفتيشية تجريها فرق فنية متخصصة للتأكد من التزام المسالخ بالاشتراطات الصحية التي تؤهلها للتصدير للدولة.

- الوزارة أكدت أن

المسالخ خارج الدولة

تخضع لعمليات تقييم

ومراقبة.