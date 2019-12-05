تدريب 3000 طبيب وإداري لتعزيز قدرات التعامل مع الطوارئ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عزمها تدريب أكثر من 3000 مرشح طبي وإداري، يعملون بمجموعة من المؤسسات المحلية، لتعزيز قدراتهم على المشاركة في عمليات الاستجابة للحوادث الكبرى والطوارئ، وضمان جاهزيتهم ومرونتهم للتعامل معها بشكل فعال.

يأتي ذلك ضمن برنامج التدريب الطبي للطوارئ والأزمات، الذي تطلقه الدائرة وتنفذه بالتنسيق مع «بروميثيوس ميديكال» الشرق الأوسط، الشركة الطبية البريطانية، ويستمر لمدة 18 شهراً، بهدف تعزيز وبناء قدرات الكوادر الطبية والإدارية.

ويتضمن البرنامج جوانب عدة، من أهمها إعداد وتنفيذ تمارين ميدانية لاختبار فاعلية التدريب وعملية الاستجابة للحوادث، بما في ذلك قدرة إخلاء المصابين والاستعداد لمراحل الرعاية قبل المستشفى والرعاية في المستشفى وما بعده، والاستعداد التشغيلي على المستوى الفردي والتنظيمي، فضلاً عن توفير برنامج نقل المعرفة، وبدعم من الدائرة، وذلك عن طريق اختيار وتثقيف مقدمي الرعاية الصحية، لمواصلة البناء على أسس التدريب المقدمة من خلال تحديد وتدريب مدربين.