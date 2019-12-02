عيادة طب أسنان متنقلة تقدم خدماتها لطلبة المدارس بالمجان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشف مدير جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير، عن اعتزام الجامعة تسيير عيادة أسنان متنقلة بإشراف الكادر التعليمي في كلية طب الأسنان، لتقديم خدمات فحص ومعالجة لطلبة المدارس بالمجان، بدءاً من بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد النجاح الذي حققته في خمس إمارات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعد ضمن مسؤوليتها المجتمعية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن العيادة المتنقلة منذ إطلاقها قبل عام، قدمت خدماتها لـ1614 مراجعاً، بواقع 1553 ساعة تطوعية قضاها أطباء أسنان متخصصون في تقديم الفحص والتشخيص والعلاج، لجميع المراجعين الذين وصلت لهم العيادة في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

وأشار الصغير إلى أن إطلاق العيادة يهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي لكلية طب الأسنان في الجامعة ليشمل شرائح المجتمع كافة، مبيناً أن أطباء وطلبة كلية طب الأسنان يقدمون جميع الخدمات مجاناً. وأوضح أن خدمات العيادة المتنقلة تستهدف، على وجه الخصوص، كبار السن وأصحاب الهمم، وطلبة المدارس وسكان المناطق النائية، لتضاف هذه العيادة إلى عيادات كلية طب الأسنان التي تزخر بها جامعة عجمان، والتي تقدم العلاج المجاني يومياً لأكثر من 500 مريض .