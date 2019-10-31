«صحة» تطلق مجلساً للشباب في التمريض

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مجلس صحة للشباب في قطاع التمريض، وهو إحدى مبادرات برنامج «فخر الوطن»، لاستقطاب طلاب الجامعات، والمدارس، وتشجيعهم على دراسة التمريض.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور جاريث جودير، خلال لقاء كبير شارك فيه عدد من الأكاديميين وطلاب الجامعات والمدارس، وفريق فخر الوطن، والعديد من الممرضين والممرضات الإماراتيين، إن الشركة تتعاون مع الجهات المختصة لتوفير برامج الدراسات العليا التخصصية لمجالي التمريض والقبالة، للوصول إلى الممارسات التمريضية المتقدمة.

وأوضح أن استراتيجية إمارة أبوظبي للرعاية الصحية 2030 تشجع على إدخال برنامج الصحة الإلكتروني ليكون بمثابة مُسهّل لبقية الأولويات، كما تشجع على الاستثمار الخاص في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى تدريب مهنيي الرعاية الصحية.

وأضاف جودير أن «صحة» تدرك أهمية تأهيل الممرضين والممرضات تأهيلاً عالياً، وإكسابهم المهارات اللازمة في مختلف التخصصات الطبية، لتأدية مهامهم في المستشفيات وخدمة مجتمع الإمارات، ما يوفر فرصاً ممتازة للشباب من أبناء وبنات الإمارات للالتحاق بالعمل في قطاع التمريض.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، راشد القبيسي، حرص الشركة على لقاء الطلاب والاستماع إليهم، لمعرفة آرائهم حول مهنة التمريض، مضيفاً أن شركة «صحة» تشجع شباب وشابات الإمارات على الانخراط في المهنة، وتقدم لهم الإرشاد الأكاديمي.

وأفادت مدير دائرة التمريض في شركة «صحة» عائشة المهري، بأن «صحة» تولي العاملين في مهنة التمريض عناية خاصة، وتوفر لهم كل السبل للتعلم المستمر والترقي والحصول على المؤهلات العلمية العالية في التخصصات التمريضية المختلفة.

• برنامج «فخر الوطن»، لتشجيع الطلاب على دراسة التمريض.