إعادة افتتاح «طوارئ الأطفال» في «صقر الحكومي» الشهر المقبل

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

يعتزم مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة، إعادة افتتاح قسم طوارئ الأطفال بعد سنوات من إغلاقه ودمجه مع قسم طوارئ الحوادث العام منتصف شهر نوفمبر المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتوسعة لقسم الحوادث والطوارئ.

وقال مدير المستشفى، محمد راشد بن أرشيد الحبسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن وزارة الصحة تعمل في الوقت الجاري بالتنسيق مع الجهات المختصة على صيانة وتوسعة قسم الطوارئ والحوادث على مرحلتين، حتى لا يتوقف العمل في القسم بشكل نهائي ويتم استقبال حالات الطوارئ حسب الطاقة الاستيعابية للقسم.

وأوضح أن المرحلة الأولى انتهت أخيراً، حيث تم إجراء توسعة لاستراحة انتظار المرضى وتغير الأرضيات وطلاء الجدران، وتحديث المرافق والخدمات في القسم بما يتلاءم مع المواصفات الطبية العالمية.

وأضاف أنه يتم في الوقت الجاري تنفيذ المرحلة الثانية من الصيانة والتوسعة، والتي تشمل إعادة افتتاح قسم طوارئ الأطفال بأن يكون منفصلاً عن قسم الطوارئ العام، ويستقبل حالات فحص وعلاج الأطفال بعيداً عن حالات الطوارئ في القسم العام لخصوصية قسم الأطفال من حيث الكوادر الطبية ومراحل العلاج.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية من الصيانة وافتتاح قسمي الطوارئ للأطفال والعام في منتصف نوفمبر المقبل، مضيفاً أن القسم يستقبل أكثر من 788 مراجعاً ومريضاً يومياً من الأطفال والكبار، بمعدل 260 حالة طارئة يومياً من بينها 90 طفلاً.

وأضاف، أن 40% من الحالات الطارئة التي تصل إلى قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى صقر، يمكن علاجها في المراكز الصحية الموجودة في المناطق السكنية كونها ليست حالات طارئة.

وأوضح أن معظم الحالات التي ترد للقسم تعاني الزكام وارتفاع درجات الحرارة، والإسهال، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد الحالات غير الطارئة خصوصاً في الفترة المسائية.