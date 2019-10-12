12مركزاً صحياً و3 مستشفيات و378 طبيباً في «دبي هيلث بوكينج.كوم»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت مديرة إدارة اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي، ميثاء بستاني، بأن الهيئة ضمنت منصتها الذكية «دبي هيلث بوكينج.كوم»، التي تتيح حجز مواعيد مع الأطباء في مختلف التخصصات، 12 من مراكز الرعاية الصحية الأولية الموجودة بالإمارة، إضافة إلى ثلاثة مستشفيات تتبع الهيئة، هي: راشد، ولطيفة، وحتا. كما أضافت 378 طبيباً إلى الكادر الطبي القائم على المنصة، ليصبح إجمالي عدد الأطباء المشمولين به 700 طبيب.

وأكدت بستاني، لـ«الإمارات اليوم»، أن خطوات الهيئة الأخيرة تنضوي في إطار المرحلة الثانية من المشروع، موضحة أن تخصصات مراكز الرعاية الصحية الأولية، المضافة إلى منصتها شملت: طب الأسرة العام، وطب الأسنان العام، ورعاية صحة الأسنان، وعيادات الإقلاع عن التدخين.

وقالت إن المنصة تتيح خاصية (UAEPass)، لتمكين المتعاملين من دخول الموقع بسهولة، والوصول إلى الجداول لحجز المواعيد مباشرة، مضيفة أن الهيئة تتطلع إلى ضم جميع مرافق الرعاية الصحية الخاصة في إمارة دبي، بحلول عام 2020. تجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي يوفران خدمة التحقق من تغطية التأمين.

وشرحت بستاني أن «دبي هيلث بوكينج.كوم» هي منصة حجز المواعيد الفورية الأولى من نوعها، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعلية أداء قطاع الرعاية الصحية، الحكومي والخاص، في دبي. وتعتبر المبادرة انعكاساً واضحاً لحرص الهيئة على توفير تجربة صحية مميزة، ومواكبة التغيرات السريعة التي تشهدها منظومة الرعاية الصحية، عبر تكامل خدماتها الذكية، إلى جانب تلبية الحاجة الماسة لتوفير منصة تقلل الوقت الذي يبذله طالبو الرعاية عادة للوصول إلى الخدمات الطبية العالية الجودة في الإمارة.

وأضافت أن المنصة الذكية الجديدة تسهم في تعزيز البند الخامس من وثيقة الخمسين (طبيب لكل مواطن)، لاسيما ما يخص تغيير المنظومة الطبية لتقريب الأطباء، والحصول على الاستشارات الطبية على مدار الساعة.

ووفقاً لبستاني، فإن أهداف المنصة تشمل، أيضاً، الحفاظ على جودة الخدمات الصحية، وتحسين نوعيتها في دبي، وفي ما يتعلق بـ«إكسبو 2020»، فقد يحتاج أحد رواد المعرض أو الزائرين إلى الخدمات الطبية، وتالياً الذهاب إلى المستشفيات أو المراكز الطبية أو العيادات في دبي، الأمر الذي يتطلب حجز موعد، وهو ما توفره المنصة بشكل متكامل، بطريقة تلبي رغبة المتعامل في الحصول على خدمات طبية تنافسية، من بين باقة الخدمات المطروحة. كما يهدف المشروع، أيضاً، إلى ضمان الوصول الذكي إلى المرافق الصحية الحكومية والخاصة في دبي، والحفاظ على نوعية وجودة الخدمات الطبية وتحسينها، وتحسين الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين والزائرين، ومن ثم تعزيز القطاع الصحي، ليكون أكثر ديناميكية وأعلى كفاءة.

وتتيح المنصة مشاركة جدول مواعيد الأطباء في مرافق هيئة الصحة بدبي مع مرضاهم لمدة ثلاثة شهور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع (الملف الطبي الموحد - سلامة). كما تتيح خيارات عدة مع مرافق القطاع الخاص في دبي، منها الاختيار ما بين الربط الإلكتروني المباشر، والبوابة الخاصة لإدارة مواعيد الأطباء، من خلال المرافق الصحية الخاصة بمزودي الرعاية الصحية.

أول منصة حكومية ذكية

تمثل منصة «دبي هيلث بوكينج. كوم»، أول منصة حكومية ذكية على مستوى الشرق الأوسط، تتيح للمقيمين والزائرين حجز موعد طبي مباشر، من خلال الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي المتوافر مجاناً على منصتي «أبل» و«غوغل».

4

تخصصات مضافة إلى

المنصة، هي: طب

الأسرة العام، وطب

الأسنان العام،

ورعاية صحة

الأسنان، وعيادات

الإقلاع عن التدخين.