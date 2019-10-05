«كهرباء دبي» توفر الرعاية لـ «مركز التوحد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدّم هيئة كهرباء ومياه دبي الرعاية إلى مركز دبي للتوحد، لتوفير متطلبات استدامة الخدمات التي يقدمها المركز والحفاظ على جودتها، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، ومساهماتها في ترسيخ مفاهيم العطاء والتضامن والتكافل الاجتماعي والتلاحم الإنساني من خلال رعاية المؤسسات الخيرية والإنسانية.

وتوفر الهيئة للمركز المرافق والخدمات التي من شأنها تعزيز المهارات الاجتماعية والمعرفية والصحة البدنية لأطفال المركز، علاوة على دعم التدريب والتطوير المهني، ومواكبة آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا الحديثة وبرامج التأهيل التربوية والعلاجية، وتسخيرها للارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال، إضافة إلى زيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتوفير المجهود والوقت والتكاليف الإضافية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «المبادرة تأتي تحقيقاً للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم».

وأكد أن الهيئة لا تتوانى عن خدمة الصالح العام ودعم وتمكين أصحاب الهمم، حرصاً على تحقيق مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن يكون مجتمع دبي متلاحماً يتبنى قيماً إنسانية.