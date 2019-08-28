تجديد اعتماد "منزل" للرعاية الصحية من اللجنة الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت "منزل" للرعاية الصحية، الشركة المتخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية المنزلية وإدارة الأمراض في دولة الامارات، على تجديد الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة الأمريكية لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، وهي أول شركة في دولة الإمارات تحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة قبل ثلاث سنوات، وهي الآن أول شركة يتم تجديد اعتمادها في الدولة.

وتعتمد اللجنة الدولية، وهي منظمة معفاة من الضرائب مقرها الولايات المتحدة، أكثر من 21000 من منشآت وبرامج الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. ويتم تصميم منهجية اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لتحسين جودة وأمان تقديم خدمة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المساءلة في المؤسسة التي تخضع للتقييم. فيما تتطلب المساءلة بياناً صريحاً بتقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة، وهو ضمانة عامة بأن المريض آمن، ويُعتنى به بشكل جيد، ويتلقى أرقى مستويات الرعاية.

وتمكنت "منزل" من إكمال أكثر من 800 تقييماً للتأكد من أنها تفي معايير الجودة لهيئة الاعتماد. وهذا النوع من اختبار الجودة هو مؤشر على المستويات العالية الجودة للخدمات الطبية التي تقدمها "منزل".

وقال الدكتور ساربير تانلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة منزل:"نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات بمستويات عالية الجودة لمرضانا. نحن فخورون للغاية لتلقي مثل هذا التقييم للجهود الكبيرة التي قمنا بها لتحسين الأداء. وأتوقع أن تلعب إدارة الأمراض والصحة الرقمية والخدمات الصحية المنزلية دورًا أكبر في المستقبل القريب في نظام الرعاية الصحية. كشركة مبتكرة ورائدة في السوق، سنقوم بتطوير المزيد من الخدمات القائمة على الجودة لدينا وتقديمها لجميع المستفيدين. "

وتقدم منزل لخدمات الرعاية الصحية، خدمات الرعاية عالية الجودة، وإدارة الأمراض، وخدمات إعادة التأهيل للمرضى البالغين والأطفال في المنازل، كما تسعى جاهدة لتقديم علاجات طبية متطورة، وخدمات إعادة تأهيل شاملة ورعاية فريدة.