«إسعاف دبي» تعاملت مع 1477 مريضاً خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف تقرير صادر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة تعاملت خلال إجازة عيد الأضحى (11-13 أغسطس) مع 1477 مريضاً، من خلال 1548 بلاغاً استجابت لها، اشتملت على 1118 حالة طبية و263 إصابة ناتجة عن الحوادث العارضة العامة و96 إصابة ناتجة عن حوادث السير والمرور.

وأكدت أنها تلقت 73 بلاغاً عن حالات حرجة، أو بليغة، و309 حالات متوسطة، والباقي حلات بسيطة خلال إجازة العيد، وهي الحالات التي استجابت لها المؤسسة خلال عيد الأضحى بزيادة ملحوظة على العامين الماضيين، ففي عام 2018 تعاملت المؤسسة مع 1474 حالة، وفي عام 2017 تعاملت مع 1377 حالة.

وقال المدير التنفيذي خليفة بن دراي، إن المؤسسة تنفذ سياسة جاهزية المسعفين والسائقين وتوفير الإمكانات اللازمة كافة للتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ المرضى، مشيراً إلى أن 1278 من الكوادر الإسعافية المؤهلة و214 مركبة كانوا على أهبة الاستعداد على مدار 24 ساعة، طوال أيام العيد، خصوصاً في أماكن التنزه والحدائق والشواطئ والمصليات.