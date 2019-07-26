«إسعاف دبي» توفر خدمات متكاملة للحجاج في المطار

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي بالإنابة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عيسى الغفاري، استعداد المؤسسة لتوفير خدمات متكاملة للحجاج على مدار الساعة، مشيراً إلى وجود أطقم وفرق إسعافية مدربة وسيارات إسعاف مجهزة في مطار دبي لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وأوضح أن المؤسسة استعدت للتعامل مع الحالات المرضية لجميع الحجاج، خصوصاً كبار المواطنين ومرضى السكري والقلب والكلى والرئة، وغيرها من الأمراض المزمنة.

وأضاف أن فريق المسعفين ينتشر في أنحاء المطار ومبانيه، وفق خطة متكاملة تضمن توفير الخدمة الإسعافية في صالات الوصول والمغادرة.

من جهة أخرى، أطلقت المؤسسة مبادرة «تصريحكم يوصلكم» بهدف تحقيق الترابط المجتمعي وتعزيز العلاقات الودية مع الجهات المستهدفة، وتماشياً مع مبادرة حكومة دولة الإمارات لعام 2019 وهو عام التسامح. وقال رئيس قسم تنظيم خدمات الإسعاف، علي موسى الحافظى، إن المبادرة تتلخص في زيارة وفد من المؤسسة للجهات المستهدفة وهي المنشآت الطبية والمستشفيات ومراكز التدريب، وتسليم الترخيص لهم عوضاً عن حضور ممثليها إلى المؤسسة لاستلامه، تخفيفاً عنهم ولتيسير الإجراءات المتبعة فى المؤسسة، وفي ختام زيارته للمنشأة يتم تقديم هدية رمزية.