الصيدلية الذكية تصرف 1.7 مليون دواء في منشآت «صحة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أن الصيدلية الذكية حققت في منشآت، منذ تطبيقها، إنجازات مهمة من حيث دقة صرف الأدوية، وتقليل مدة الانتظار، وانعدام الأخطاء الدوائية، مشيرة إلى أن عدد الأدوية التي تم صرفها بلغت نحو مليون و700 ألف دواء لعدد يزيد على 523 ألف مراجع.

وقالت مديرة قسم الصيدلة في «صحة»، الدكتورة مها الغفلي، إن «الصيدلية الذكية تم تطبيقها في ست منشآت صحية بالنسبة للصيدلية الخارجية هي: مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفى الرحبة، مستشفى توام، مركز محمد بن زايد الصحي، مركز بني ياس الصحي، ومركز عود التوبة الصحي، كما تم تطبيقها في أربع منشآت بالنسبة للصيدلية الداخلية في كل من: مستشفى السلع، مستشفى غياثي، مستشفى مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومستشفى الكورنيش في أبوظبي».

وأضافت أن «تطبيق الصيدلية الذكية في منشآت (صحة) أحدث نقلة نوعية، وتعمل (صحة) على تعميمها في جميع منشآتها، لما لها من نتائج إيجابية في سرعة ودقة صرف الدواء».