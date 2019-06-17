تطبيق النظام الإلكتروني الموحّد للأدوية المخدّرة في أبوظبي مطلع يوليو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال مدير دائرة تراخيص الرعاية الصحية والتعليم الطبي في دائرة الصحة بأبوظبي، الدكتور خالد الجابري: «تستعد الدائرة إلى بدء مرحلة التطبيق الشامل للنظام الإلكتروني الموحّد، ليغطي جميع المنشآت الصحية المرخصة لدى الدائرة في الأول من شهر يوليو المقبل، وعليه لن يتم قبول أي وصفة ورقية للأدوية المخدّرة، والمراقبة في العيادات الخارجية بعد ذلك التاريخ».

وأضاف أن «الهدف الرئيس من النظام الإلكتروني هو زيادة الرقابة على وصف وصرف الأدوية المراقبة والمخدّرة، والحدّ من إساءة استخدامها بطرق غير مشروعة، وتعزيز سلامة استخدامها لمستحقيها فقط، وأيضاً لوقاية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عنها، كما سيسهم النظام في القضاء على ظاهرة فقدان الوصفات الطبية الورقية بشكل نهائي، وسيتيح تتبع عمليات الوصف والصرف إلكترونياً على مستوى الدولة».

وأشار إلى أن الدائرة عقدت سلسلة من الورش التعريفية للأطباء والصيادلة المرخصين لدى الدائرة على مدار أسبوعين متتاليين، لتدريبهم وتسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالنظام الإلكتروني الموحّد لصرف الأدوية المراقبة، كما تم عقد جلسات نقاشية عدة مع عدد من ممثلي المنشآت الصحية الخاصة العاملة في الإمارة، لمتابعة عملية إتمام الربط الإلكتروني للأنظمة المعمول بها لديهم مع النظام الجديد. واستعرضت دائرة الصحة، خلال الاجتماع، السُبل المتاحة لتسهيل عملية الربط، وقدمت حلولاً للتحديات التي قد تواجهها المنشآت خلال عملية الربط الإلكتروني للنظام الموحّد.

وتمت عملية الربط الإلكتروني بالنظام الموحّد في كل المنشآت الصحية الحكومية العاملة تحت مظلة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وتكللت العملية بالنجاح.

وقادت وزارة الداخلية المبادرة لاستحداث النظام الإلكتروني لوصف وصرف الأدوية المراقبة والمخدّرة على مستوى الدولة، بالتعاون مع وزارة الصحة والدوائر والهيئات المحلية، وأسهمت دائرة الصحة في أبوظبي بدور رئيس وفاعل في هذا الشأن.