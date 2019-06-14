فحص روتيني ينقذ بريطانياً من جلطة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أنقذ فريق طبي في مستشفى رأس الخيمة، مقيماً بريطانياً يبلغ 49 عاماً، من الإصابة بجلطة قلبية، إثر اكتشاف إصابته بانسداد في شرايين القلب، وارتفاع ضغط الدم خلال إجرائه فحوص طبية روتينية.

وقال رئيس قسم الجراحة القلبية في مستشفى رأس الخيمة، الدكتور آرون جويال، إن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني اضطراباً في ضغط الدم وألماً في الصدر، حيث قرر فريق طبي في المستشفى إجراء فحصٍ طبي شامل، للتأكد من حالته الصحية.

وأضاف «أخذنا الأعراض على محمل الجد، وأجريت الفحوص اللازمة، وفوجئ الفريق الطبي فور صدور التقارير الطبية بوجود انسداد في أربعة شرايين في القلب، وإصابته بارتفاع ضغط الدم، وكشفت التحاليل الدموية وجود التروبونين، وهو بروتين يوجد في عضلة القلب والعضلات الهيكلية، ويمشي في مجرى الدم في حال إصابة القلب بالمرض». لافتاً إلى إجراء تصويرٍ وعائي للشرايين التاجية، ما أظهر بشكل واضح انسداداً في شرايين القلب.

وأوضح أن المريض خرج من المستشفى بعد العملية، ويعيش حياته بشكل طبيعي.