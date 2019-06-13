زراعة «سبابة» مكان «الإبهام» لتمكين طفل من استخدام يده

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مستشفى توام في العين عن إجراء عملية جراحية لإعادة زراعة سبابة لتعمل كإبهام لطفل إماراتي يبلغ سنة ونصف السنة ولد بتشوه خلقي في إصبع الإبهام، مشيراً إلى أن العملية الجراحية استدعت اللجوء إلى عدد من التقنيات الطبية، كتشريح الأعصاب والأوعية الدموية، تحت المجهر، وتقصير وإعادة وضع العظام في زاوية خاصة، ليبدأ الطفل بعد ثلاثة أسابيع باستخدام الإبهام بطريقة طبيعية.

وأفاد رئيس الفريق الجراحي، جراح التجميل في مستشفى توام، الدكتور عمار الضامن، بأن الطفل لم يكن قادراً على استخدام أو حمل الأشياء بيده، التي كانت تفتقد وجود الإبهام، مشيراً إلى أن وظيفة اليد تحسنت كثيراً وبدأ الطفل باستخدامها بشكل صحيح، إضافة إلى أن نقل إصبع السبابة وزراعتها كإبهام أسهم بشكل كبير في تجميل مظهر اليد.

وعبرت والدة الطفل عن سعادتها بالتحسن الكبير الذي حدث لحالة طفلها، إذ أصبح قادراً على استخدام يده بشكل طبيعي، إضافة إلى أن شكل اليد أصبح طبيعياً إلى حد كبير، مؤكدة أن نجاح الجراحة سيعود بأثر إيجابي على نفسية الطفل.

وقال المدير الطبي لمستشفى توام، الدكتور سلطان بن كرم، إن مثل هذه النجاحات تثبت مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى توام.

يذكر أن مستشفى توام يقدم خدمات طبية شاملة وملتزمة بتقديم الرعاية الطبية في جميع مناطق العلاج.

كما أن أطباء مستشفى توام يعدون من أفضل الأطباء في المنطقة، حيث يتم تحديث العلاج والممارسات بشكل دائم، استناداً إلى الأدلة العلمية.