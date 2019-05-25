وائل المحميد: تكريم محمد بن راشد وسام على صدري ومبعث فخري واعتزازي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعرب استشاري لأمراض القلب في معهد القلب والأوعية الدموية في كليفلاند كلينك أبوظبي، الدكتور، وائل المحميد، عن سعادته بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بمنحه "وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي"، لجهوده في دعم البحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: "ان تكريم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو وسام على صدري أمد الدهر يشعرني بالفخر والاعتزاز ما حييت، ويزيد من حماستي لمزيد من العمل وبذل الجهد من أجل خدمة وطني العزيز دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تعزيز البحث العلمي على المستويات كافة".

وأضاف المحميد: "نشكر القيادة الرشيدة التي تضع البحث العلمي في مقدمة أولويات الدولة، وتولي العلم والعلماء أهمية ضمن أهدافها الاستراتيجية ما يشجع الباحثين على مواصلة دراساتهم وأبحاثهم، مشيراً إلى أن التكريم يعكس رؤية القيادة التي تعتبر البحث العلمي عنواناً رئيساً لصياغة المستقبل ومواصلة الإنجازات الإماراتية التي تم تحقيقها على كافة المستويات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المعرفة العلمية الدقيقة.

وأشار المحميد، إلى أنه يدعم بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، "جائزة المحميد للبحث العلمي" الهادفة لجعل الجامعة محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية، حيث الجائزة تعزز التنافس بين الجهات البحثية الطامحة للحصول على تمويل يدعم أبحاثها في أهم مجالات الرعاية الصحية (أمراض القلب، والسكري، والسرطان، والأمراض النفسية)، فضلاً عن الترويج للشراكة بين أعضاء طاقم الجامعة والباحثين من الجامعات والمؤسسات الطبية المرموقة، لافتاً إلى أنه تم تطوير الجائزة هذا العام وإتاحة المشاركة بها للباحثين من مختلف دول العالم بعد أن كانت مقتصرة على منطقة الخليج فقط.

وأكد المحميد، أن البحث العلمي في الإمارات لديه إمكانيات حكومية متميزة، ولكنه يواجه بعض التحديات التي تشمل الحاجة إلى تحسين البنية التحتية من خلال تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم البحث العلمي، وتشجيع الطلبة على استكمال دراساتهم وولوج مجال البحث العلمي، واستقطاب العلماء.

جدير بالذكر أنه تم منح وسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي إلى الدكتور وائل المحميد، لما قدم من جهود كبيرة في دعم الأبحاث الطبية داخل الدولة. فقد قام الدكتور المحميد بمنح مبالغ مالية من أمواله الخاصة لدعم الأبحاث الطبية المختلفة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. حيث خُصصت المنحة لدعم مجموعة مختلفة من الأبحاث العلمية داخل الجامعة، وتوفير التقنيات اللازمة للمختبرات العلمية فيها. ويُعد الدكتور وائل أكبر داعم ساهم بتبرع شخصي لمحفل علمي وجامعة بحثية داخل الدولة.