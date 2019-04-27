" الصحة " تسحب مستحضراً لعلاج المشكلات الجنسية

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مستحضر عشبي طبي لعلاج المشاكل الجنسية للخلل في التصنيع، وفترة الصلاحية، وطالبت المنشئات الصحية وممارسي الرعاية الصحية كافة باتخاذ ما يلزم تجاه المنتج، سواء من منع تداوله و إيقاف استيراده، علما بأنه مسجل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع .

وبحسب التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية أمين حسين الأميري قررت الوزارة سحب جميع التشغيلات من المنتج الطبي Musli Power X-tra Capsule ، المستخدم لعلاج المشكلات الجنسية، المسجل لدى وزارة الصحة، بسبب احتواء الكبسولة على كتلة بنية اللون، بدلاً عن البودرة،

كما كتب علي العبوة أن تاريخ الصلاحية 36 شهراً في حين دونت لدى الوزارة بأنها 24 شهراً ، لذا أوصت الوزارة جميع المنشئات الصحية بالدولة وكافة ممارسي الرعاية الصحية الأولية بتعليق تسجيل المنتج، وطالبت الشركة المصنعة بسحبه من القطاعي الحكومي والخاص، وطالبت الصيدليات والأطباء بوقف صرفه، وإعادته للمورد .