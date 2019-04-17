مبادرة لمساعدة مرضى الفشل الكلوي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الصحة بدبي، مبادرة جديدة ضمن مبادراتها الإنسانية لمساعدة مرضى الفشل الكلوي غير القادرين على تحمّل التكاليف العلاجية، ضمن خططها وبرامجها الرامية إلى التخفيف عن المرضى المعسرين، وتعزيز جهودها في مجال العمل الخيري الإنساني، من خلال صندوق الصحة التابع لها.

وأكد مدير مكتب صندوق الصحة في الهيئة سالم محمد بن لاحج، أهمية المبادرة التي تأتي تعزيزاً لحزمة المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، لمساعدة المرضى غير القادرين على تحمّل التكاليف العلاجية للأمراض المختلفة، وتخفيف الأعباء المالية والنفسية عن المرضى وذويهم، وترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، في ظل وجود العديد من الأفراد والمؤسسات الخيرية الداعمة لمثل هذه المبادرات الإنسانية.

وأوضح أن «المبادرة تستهدف 10 مرضى شهرياً ممن يعانون الفشل الكلوي بمستشفى دبي، بحيث تقوم الهيئة من خلال صندوق الصحة، بتغطية الكلفة العلاجية للمريض في ما يتعلق بإجراء عملية القسطرة الدائمة، والإقامة في المستشفى لمدة خمسة أيام، وإجراء خمس جلسات غسيل دموي، وعمل الفحوص المطلوبة قبل عملية الغسيل الدموي، والمتعلقة بالكبد والإيدز ووظائف الكلى والكبد والهيموغلوبين».