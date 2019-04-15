«الصحة» تُطلق بوابة ذكية لتعزيز كفاءة الأطباء الزائرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بوابة إلكترونية ذكية تفاعلية على مدار الساعة، من خلال تفعيل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة الجهات المعنية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية، وتوفر البوابة خصائص ومميزات مهمة، وتمتاز بسهولة الاستخدام كمنصة للابتكار الرقمي، وتعزيز مستقبل التحوّل الذكي.

وأشار وكيل الوزارة، الدكتور محمد سليم العلماء، إلى أن بوابة الأطباء الزائرين الذكية تتيح الاستفادة من البيانات الذكية متعددة المصادر وتحليلها، ووضع حلول وسياسات للاستفادة من خبرات الأطباء الزائرين ذوي الكفاءات العلمية المتميزة، في مختلف التخصصات، للإشراف وعلاج المرضى، لاسيما الحالات النادرة.

بدوره أوضح مدير مكتب الأطباء الزائرين، الدكتور سلطان شريف، أن فريق العمل المشترك عمل على نطاقٍ واسع خلال الأشهر التسعة الماضية، بهدف إنشاء بوابة مكتب الأطباء الزائرين الذكية، التي تتضمن تأسيس منصة تجمع بين الجهات التي تسهم بتحقيق خدمة الأطباء الزائرين، والابتكار في مجال الخدمات الإدارية والتشغيلية والصحية.