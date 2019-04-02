«صحة دبي» توقّع اتفاقية لتطبيق نظام مراقبة الجرعات الإشعاعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعّت هيئة الصحة في دبي، أخيراً، اتفاقية مع شركة (AGFA HealthCare) لتوفير نظام لمراقبة كمية الإشعاع التي يتعرض لها المرضى في جميع مستشفياتها ومراكزها الصحية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض الدكتورة فريدة الخاجة، أهمية الاتفاقية التي تأتي ضمن مشروع «شعاع» الذي يهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة تركز على ضمان سلامة المريض من الإشعاع.

وقالت إن المشروع سيوفر الحل الأمثل لمراقبة كمية الإشعاع، من خلال مراقبة نسبة التعرض للإشعاع بشكل مستمر على مستوى البيانات الفردية والجماعية، ووضع المعايير الموحدة للمساعدة في تقديم خدمات عالية الجودة بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير بنك بيانات للجرعات الإشعاعية.

وأوضحت أن التخطيط الاستراتيجي لهيئة الصحة بدبي قائم على الاستثمار في التقنيات المبتكرة مع الحرص على الالتزام بمتطلبات السلامة، حيث مهد هذا المشروع الطريق لنشر حلول لإدارة ومراقبة جرعات الأشعة عبر مرافق هيئة الصحة بدبي، لافتة الى أن الهيئة تقوم سنوياً بإجراء أكثر من 320 ألف اختبار تصوير إشعاعي، حيث تمتلك نظاماً للأرشفة وتبادل الصور الرقمي لأقسام الأشعة والطب النووي، وتصوير الأسنان، ونظاماً لأرشفة وتبادل الصور الطبية لأقسام طب العيون والقلب.