8 خدمات طبية يمكن تقديمها لكبار المواطنين في منازلهم .. تعرف إليها

المصدر: عمرو بيومي -أبوظبي

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، مبادرة "صحتكم أمانة" لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لكبار المواطنين (البالغ أعمارهم 60 سنة فما فوق)، والتي تشتمل على منظومة متكاملة من الخدمات الطبية وغير الطبية، وتتضمن 8 خدمات طبية يمكن تقديمها لهم في منازلهم.

وأوضحت "صحة" في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اليوم بمقر الشركة في أبوظبي، أن مبادرة صحتكم أمانة تختصر نحو 70% من الوقت المستغرق في الانتظار للتسجيل وإجراء الفحص و الحصول على العلاج، مشيرة إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة " في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، والخدمات العلاجية الخارجية، لكونها المنشآت التي تستقبل أكبر عدد من فئة كبار المواطنين، حسب نتائج دراسة بحثية أجرتها شركة، فيما ستشمل المرحلة الثانية تطبيق المبادرة في جميع مستشفيات صحة.

وتشمل المبادرة باقة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة فيما يخص الرعاية المنزلية لكبار المواطنين.

1.تقديم الاستشارة الطبية لغير الحالات الطارئة، مع مرافقة ممرض او ممرضة له.

2.الكشف السريري وفق الحالة الصحية للمريض.

3.أخذ العينات للفحوصات المخبرية.

4.خدمة التطعيمات.

5.وصف الأدوية وإيصالها للمريض.

فيما تشمل خدمات الوحدة المتنقلة الخاصة بخدمة كبار المواطنين والتي تم الإعلان عنها ضمن المبادرة

1.أخذ الفحوصات المخبرية الدورية استنادا لحاجة المريض.

2.توفير التطعيمات اللازمة.

3.توفير خدمات تمريضية مثل التقييم التمريضي والسريري، والتغيير على الجروح، وإعطاء الحقن العضلية بناء على طلب الطبيب.