«الصحة» تحذِّر من دواء لعلاج النقرس يسبب الموت المفاجئ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من أدوية تستخدم لعلاج مرض النقرس، قد تسبب الموت المفاجئ، وطالبت كل الجهات الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالدولة، باتخاذ ما يلزم تجاه المرضى الذين يستخدمون الدواء.

وحسب التعميم رقم 4266، الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، فإن هيئة الغذاء والدواء الأميركية أصدرت تحذيراً، عند استخدام المنتجات التي تحتوي على المادة الفعالة (Febuxostat)، التي تستخدم لعلاج مرض النقرس، وذلك لأنها قد تسبب الموت المفاجئ، فيما يتعلق بإصابات القلب.

وكشفت الوزارة أن المادة الفعالة مسجلة لديها، وتحمل اسم المنتجات: (Agout 40mg) و(Agout 80mg)، و(Adenuric 120mg)، و(adenuric 80mg).

وطالبت الوزارة، في تعميمها، كل ممارسي الرعاية الصحية بالدولة، باستخدام الأدوية المذكورة فقط للمرضى الذين لم يتحملوا المادة الدوائية (allopurinol)، كما شددت على ضرورة إعلام مرضاهم بمخاطر القلب والأوعية الدموية عند استخدام هذه الأدوية، وضرورة أخذ العناية الطبية الفورية عند حدوث أي أعراض قلبية.