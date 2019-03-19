الإمارات للأمراض الجلدية: لم نسمع بعلاج بيولوجي للبهاق في الدولة أو خارجها

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قالت شعبة الأمراض الجلدية الإماراتية، التابعة لجمعية الإمارات الطبية في تعميم رسمي لها، اليوم، أنها تنفي علمها حول توفر دواء بيولوجي جديد لعلاج البهاق بالدولة، أو خارجها، وذلك رداً على عدد كبير من التساؤلات تلقتها الشعبة، أمس، من أطباء الجلد والمرضى.

جاء ذلك رداً على ما صدر عن مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما" حول توفر علاج بيولوجي جديد لعلاج بالبهاق بالدولة.

وأوضحت الشعبة في بياناها أنها حتى اليوم لم تسمع عن توفر هذا النوع من العلاج الدولة أو خارجها، كما لم يتم إلى ساعته التصريح من أي هيئة صحية بتوفر مثل هذه العلاجات.

وأشارت إلى أنه قد تكون هناك بعض العلاجات البيولوجية التي استخدمت تجريبياً، وفي نطاق البحوث العلمية التي نشرت في بعض المجلات العلمية، إلا أنه لم يصرح بها رسمياً، كطريقة للعلاج حتى الآن.

وأهابت الشعبة بالأطباء والمرضى الالتزام بالطرق العلاجية المعترف بها عالميا والموافق عليها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئات الصحية في الدولة.