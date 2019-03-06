«الصحة» تحذّر من منتج مقلّد لعلاج سرطان الدم

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج مقلّد لعلاج سرطان الدم، وسحبت وعلقت تسجيل مستحضر دوائي غير مطابق للمواصفات، وطالبت كل ممارسي الرعاية الصحية باتخاذ ما يلزم لوقف تداول المنتجَين، وعدم صرفهما، حماية لصحة المرضى.

وأصدر الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، التعميم رقم (3283) بشأن التحذير من استخدام المستحضر الطبي ICLUSIG 45MG tablets، المستخدم لعلاج سرطان الدم، بعد العثور على تشغيلات مقلّدة للمنتح في الأسواق.

وحسب التعميم، أوضحت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية حذّرت من انتشار منتج مقلّد للدواء المذكور، حيث تبيّن توزيعه في عدد من الدول، وذلك في الوقت الذي أكدت نتائج تحليله احتوائه على مادة Paracetamol، وعدم وجود المادة الدوائية الفعالة Ponatinib Hydrochloride، كما أكدت الشركة المصنعة عدم وجود التشغيلتين المقلدتين في سجلات التصنيع الخاصة بالشركة.

وبيّنت الوزارة أن التشغيلتين المسحوبتين تحملان اسم ICLUSIG 45MG 30 tablets وتحملان أرقماً تشغيلية «PR072875 وPR0834170»، تنتهي صلاحية إحداها في شهر 12 عام 2019، والأخرى في شهر مايو 2020.

وأكد الأميري في تعميمه، أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلا أن الوزارة توصي بسحب وعدم تداول واستخدام التشغيلتين المذكورتين، والإبلاغ فوراً في حال اكتشاف وجودهما في الأسواق. كما طالبت المرضى بسرعة التواصل معها في حال حدوث أي أعراض سلبية نتيجة استخدامه.

وسحبت الوزارة أيضاً وعلقت استخدام المستحضر الدوائي Sedofan SyrupK، من إنتاج شركة JULPHAR، المستخدم للتخلص من أعراض نزلات البرد، بعدما أثبتت نتائج تحليل عينات من المنتج في مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة للوزارة، أن نسبة المادة الفعالة Triprolidine hydrochloride أقل من المواصفات المعتمدة.

وقال الأميري: «كون المنتج مسجلاً لدى إدارة الدواء، فإن الوزارة قررت تعليق تسجيله، وطالبت المورّد بسحبه من القطاعين الصحي العام والخاص، كما طالبت كل ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدامه إن وجد لديهم، وعممت على كل الصيدليات بضرورة التوقف عن صرفه وإعادته للمورّد».

وأضاف أن «الوزارة خاطبت مديري المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، والصيدليات الحكومية والخاصة، لاتخاذ ما يلزم تجاه المنتجَين، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع».

منظمة الصحة العالمية حذّرت من انتشار منتج مقلّد لعلاج السرطان تم توزيعه في عدد من الدول.