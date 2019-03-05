"الصحة " تحذر من دواء مقلد لعلاج سرطان الدم

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من تشغيلات مقلدة للدواء ICLUSIG 45MG tablets ، المستخدم لعلاج سرطان الدم، بعدما أثبتت الفحوصات خلوه من المادة الفعالة، وطالبت كافة ممارسي الرعاية الصحية باتخاذ ما يلزم حال اكتشاف التشغيلات المقلدة من المنتج بالدولة .



وأصدر الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، التعميم رقم " 3283 " بشأن التحذير من استخدام المستحضر الطبي ICLUSIG 45MG tablets، المستخدم لعلاج سرطان الدم، بعد العثور على تشغيلات مقلدة للمنتح بالأسواق .

وحسب التعميم أوضحت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية حذرت من انتشار منتج مقلد للدواء المذكور، حيث تبين توزيعه في عدد من الدول، وذلك في الوقت الذي أكدت نتائج تحليله احتوائه على مادة Paracetamol، وعدم وجود المادة الدوائية الفعالة Ponatinib Hydrochloride، كما أكدت الشركة المصنعة عدم وجود التشغيلين المقلدتين في سجلات التصنيع الخاصة بالشركة.

وبينت الوزارة أن التشغيلات المسحوبة تحمل اسم ICLUSIG 45MG 30 tablets وتحملات أرقم تشغيلية " PR072875 و PR0834170، تنتهي صلاحية إحداها في شهر 12 سنة 2019، والأخرى في شهر 6 سنة 2020 .

وأكد الأميري في تعميمه أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلا أن الوزارة توصي بسحب وعدم تداول واستخدام التشغيلتين المذكورتين، والإبلاغ فورا في حال اكتشاف وجودها بالأسواق.

كما طالبت المرضى بسرعة التواصل معها في حال حدوث أية أعراض سلبية نتيجة استخدامه.