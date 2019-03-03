تنظيم مخيم «مستكشف الفضاء» في الفترة الربيعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «مركز محمد بن راشد للفضاء» عن تنظيم مخيم «مستكشف الفضاء»، الذي يعقد لأول مرة في الفترة الربيعية، ويدعو طلبة المدارس المقيمين في الدولة وخارجها، ضمن الفئة العمرية (15 - 18 سنة)، إلى التسجيل في هذا البرنامج التعليمي المتميّز.

ويقام المخيم للفترة الربيعية على مرحلتين، الأولى تنطلق في 31 من مارس الجاري إلى الثاني من أبريل المقبل، وتستقطب فئة الطلاب، بينما تنطلق المرحلة الثانية في السابع من أبريل المقبل إلى التاسع من الشهر نفسه، موجهة لفئة الطالبات، وتتكون كل مجموعة من 24 مشاركاً، ويمكن للراغبين في المشاركة التقدم بطلب التسجيل على الموقع:

https:/‏‏‏/‏‏‏mbrsc.ae/‏‏‏spaceexplorer.

واطلق المركز، بمناسبة انطلاق فعاليات مخيم «مستكشف الفضاء» الربيعي، برنامجاً متنوعاً تضمّن أنشطة نظرية وتطبيقية، من بينها ورش العمل التي سيتعلم الطلبة من خلالها بناء الدوائر الكهربائية للأقمار الاصطناعية، والنماذج ثلاثية الأبعاد، والبناء على المريخ.

وقال مدير برنامج «المريخ 2117» في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس عدنان الريس: «يواصل (المركز) جهوده الرامية إلى تمكين فئة الشباب والأطفال من التعرف إلى علوم الفضاء وتقنياته، حيث يحرص المركز على تنظيم مخيم (مستكشف الفضاء)، الذي يأتي في إطار مبادرات (استراتيجية المريخ 2117)، حيث عززنا من جهودنا لجعله فعالية تستمر طوال السنة في فترة الإجازات المدرسية، وذلك بعد الإقبال اللافت الذي شهدته مختلف دورات هذا المخيم، الذي انطلق فعاليةً صيفيةً في بدايته».

ولفت الريس إلى أن مخيم «مستكشف الفضاء» يتناول مختلف العلوم ذات العلاقة بالفضاء، ويركز على تنمية المهارات الإبداعية والبحث العلمي لدى الأجيال الشابة.