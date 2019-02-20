«صحة دبي» تطلق حملة «كنز الحياة»

المصدر: دبي ـ وام

أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، أول حملة طبية من نوعها لتجميع دم الحبل السري واستخلاص الخلايا الجذعية لعلاج أمراض الدم، لاسيما الأمراض الوراثية منها، وذلك عن طريق مركز دبي لأبحاث دم الحبل السري التابع للهيئة، وتحت اسم «كنز الحياة»، في خطوة نوعية ينفذها المركز لزيادة حصيلة عينات دم الحبل السري التي وصلت لدى المركز إلى 7000 عينة.

وقال المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، خلال تدشينه الحملة، إن مركز دبي لأبحاث دم الحبل السري حقق نجاحات في مجال علاج أمراض الدم عن طريق الخلايا الجذعية، التي يتولى المركز توفيرها من خلال تجميع وتخزين دم الحبل السري.

وذكر أن مركز دبي لأبحاث دم الحبل السري أصبح لديه من الإمكانات البشرية والتجهيزات والتقنيات ما يعزز دوره العلاجي والبحثي في واحدة من أهم علوم ومجالات الطب المعاصر، المرتكزة على توظيف الخلايا الجذعية التي باتت الأساس في فك شيفرة العديد من الأمراض، والحد من انتشارها وآثارها، خصوصاً أمراض الدم وما يرتبط بها من الأمراض الوراثية.