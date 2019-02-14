سحب 5 تشغيلات من مستحضر طبي ملوث بمواد مسرطنة

المصدر: وجيه السباعي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب خمس تشغيلات من المستحضر الطبي (Amubaro)، التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بسبب تلوثها بمواد مسرطنة.

وحسب تعميم أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، فإن المستحضر يحتوي على المادة الفعالة (Valsartan) من إنتاج شركة Pfizer japan، التي قامت بسحب طوعي لعدد خمس تشغيلات من المنتج الذي يستخدم لعلاج ضغط الدم، بسبب ثبوت احتوائها على مواد مسرطنة.



وحسب التعميم الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أكدت الوزارة أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها، إلا أنه حرصاً على سلامة المرضى ارتأت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، منعاً لتعرض أية شخص لأضرار صحية.

وأوضح تعميم الوزارة أن المستحضر الطبي ثبت تلوثه بالمادة الفعالة (Valsartan) التي تحتوي على مواد مسرطنة تجاوزت الكمية القياسية.

وطالبت الوزارة أي مستخدم للعلاج بضرورة التواصل معها في حال حدوث أية آثار جانبية قد تنتج عن استخدام العلاج المذكور، لتتمكن من التعامل الفوري معه وإنقاذه.