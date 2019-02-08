حظر استيراد الطيور الحية من الكويت

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً بحظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان عمر يوم وبيض التفقيس وبيض المائدة ولحوم الدواجن ومنتجاتها ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من دولة الكويت، وذلك بناء على الإخطار الوارد من المركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود حول تسجيل مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8) في دولة الكويت.

وأفادت الوزارة في بيان صحافي بأن القرار مستمر إلى حين ورود بيانات تفصيلية تؤكد استقرار الوضع الصحي في الكويت، مع استمرار السماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً من الكويت. وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في الوزارة، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي، واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها الدولة، للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور، ومنع مخاطره وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن، والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة، باعتباره من الأمراض المشتركة.