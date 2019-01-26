«الصحة» تسحب غسول فم وتعلّق استخدامه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى مديري المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، وإلى مديري الصيدليات الحكومية والخاصة، بسحب جميع التشغيلات لغسول الفم Zordyl Mouthwash الذي تُنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، بسبب الشوائب الضارة التي يحتويها.

وذكرت الوزارة في تعميمها، أن سحب المستحضر جاء بعد التحقق من البلاغات الواردة من السعودية، حيث قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة بسحب المنتج من الأسواق، وبعد إجراء الاختبارات اللازمة على عينات الدواء، التي أكدت احتواءه على شوائب ضارة وملوثة ببكتيريا، ما جعلته غير مطابق لمواصفات الشركة الصانعة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين الأميري، إن التعميم يتضمن الطلب من المورّد سحب جميع التشغيلات للمنتج المذكور من القطاعين العام والخاص، وطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج أعلاه إن وجد لديهم، كما دعا جميع الصيدليات إلى التوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورّد.

كذلك تضمن التعميم دعوة المستخدمين للأدوية، وفي حال حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج، التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae أو الإبلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الإلكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو من الخلال التطبيق الذكي UAE RADR. كما يمكن للجمهور الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.