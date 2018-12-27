جراحة ناجحة لتبديل مفصل الورك في السعودي الألماني الشارقة

المصدر: دبي- الامارات اليوم

نجح أطباء جراحة العظام في المستشفى السعودي الألماني الشارقة في إجراء جراحة ناجحة لمريض يبلغ من العمر 59 عاما من السودان، تعرض لحادث قبل 10 أشهر تسبب بكسر في عظم الفخذ، منعه من الحركة. و كان المريض قد خضع لعملية جراحية غير ناجحة في مستشفى آخر، فكان لزاما عليه استخدام الكرسي المتحرك.



و بحسب الفريق الطبي الذي أجرى العملية فإن المريض و بعد مراجعته المستشفى السعودي الألماني في الشارقة تم فحصه من قبل طبيب جراحة العظام والمفاصل، و نصحه بضرورة إجراء عملية لاستبدال مفصل الورك بالكامل، و يضيف أن صعوبة العملية كانت في تصحيح خطأ طبي سابق إضافة الى الوضع الصحي للمريض كونه يعاني من مرض السكري وعدم انتظام ضربات القلب، ما استدعى وجود فريق طبي متكامل متعدد التخصصات يضم أطباء تخدير، أخصائي الغدد الصماء وأطباء القلب.

ويؤكد الفريق الطبي أن العملية تكللت بالنجاح و كان المريض قادرا على الوقوف في اليوم التالي، خضع المريض لجلسات العلاج الطبيعي و التأهيلي و التي ساعدت في تسريع عملية خروجه من المستشفى بعد 3 أيام.



الدكتورة ريم عثمان المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني قالت، أن مستشفى الشارقة و منذ افتتاحه أجــرى العــديد مــن العمليــات الجراحــية شملت اختصاصات مختلفة، كللت جميعها بالنجاح، كما أضافت أن المستشفى مجهز وفق المعايير اللازمة لاستقبال جميع الحالات بما فيها الحالات الحرجة، و أشارت عثمان أن قسم الطوارئ بفرع الشارقة على استعداد تام لاستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.